În urmă cu aproximativ o săptămână, PRO TV a anunțat că a început filmările pentru serialul „Tati Time”, care este o continuare a filmelor „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”.

„Mă bucur să pot anunța că povestea «Tati» merge mai departe și capătă o nouă formă: «Tati Time», un serial de comedie de familie care continuă universul deja cunoscut publicului din cele două filme. «Tati Time» vorbește cu umor, dar și cu multă căldură, despre viața de familie așa cum este ea în realitate: cu copii, relații, carieră, griji, schimbări, momente de oboseală, dar și foarte multă iubire.

Îi vom regăsi pe Iustin, Sânziana și Maya într-o nouă etapă a vieții lor, alături de personaje cunoscute, dar și de câteva apariții noi”, a spus Delia Mihai, Head of Fiction la PRO TV.

În serial, rolurile principale sunt jucate de Alex Bogdan, Raluca Aprodu și Eva Măruță, cei care au dat viață personajelor Iustin, Sânziana și Maya în primele două filme.

„«Tati Part-Time» și «Tati Full-Time» sunt filmele mele preferate din tot ce am produs la Vidra. Rezonez foarte mult cu ele și pentru că, dintre toate rolurile și titlurile pe care le-am avut de-a lungul vieții, «mama» este preferatul meu, iar acest serial este despre bucuria, dar și povara de a fi părinte. Explorează subiecte precum presiunea socială, cum se schimbă dinamica dintre parteneri odată ce apare copilul, veșnicii socri prea băgăcioși, dar și multe altele.

Serialul a fost scris din experiențe adevărate îmbrăcate în foarte mult umor, pentru că, în final, asta ne salvează pe toți, râsul. Mă bucur că PRO TV și VOYO au văzut același potențial ca și noi în aceste povești și în sfârșit serialul «Tati Time» și-a găsit casa și, sperăm noi, și publicul”, a afirmat Alexandra Hash, CEO Vidra Productions și producător al serialului „Tati Time”.

În „Tati Time” mai joacă Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Maria Popovici și Alexandru Ion. Iar acesta din urmă a semnat recent cu PRO TV, în timp ce apare în continuare în serialul „Destine cu parfum de lavandă”, care difuzează în această toamnă ultimele două episoade la Antena 1.