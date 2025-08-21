„Spațiul verde fusese recent amenajat de administrația locală cu plante perene floricole, ierburi decorative, arbuști și elemente de peisagistică, în cadrul unui proiect de revitalizare urbană finanțat din fonduri publice. Din păcate, în urma acestui act de vandalism, mai multe plante au fost smulse, distruse sau aruncate, iar valoarea prejudiciului se ridică la 6.076,40 lei (cu TVA)”, a explicat Primăria Oradea.

Autoritățile încearcă acum să găsească autorii vandalizărilor. „Incidentul a fost raportat autorităților competente, iar Poliția Locală Oradea a demarat o anchetă pentru identificarea făptașilor. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă vor fi analizate pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc distrugerea”, au mai transmis reprezentanții municipalității.

La începutul lunii iunie, Primăria Oradea a început reamenajarea peisagistică a Bulevardului Decebal, între străzile Primăriei și Tudor Vladimirescu, prin plantarea a peste 11.000 de plante. Lucrările s-au ridicat la suma de 860.000 lei (fără TVA).

