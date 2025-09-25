Stadiul actual al PNRR

Pîslaru a oferit o imagine detaliată a situației actuale a PNRR. „Suntem undeva la 13 miliarde de euro care ar trebui cheltuiți efectiv din acest moment până pe 31 august 2026. În mai puțin de un an” a declarat ministrul pentru Europa FM, conform sursei citate.

În prezent, PNRR-ul se situează la aproximativ 21,5 miliarde de euro, după ce anumite proiecte au fost reevaluate. Zona de granturi a atins plafonul maxim de 13,5 miliarde, în timp ce zona de împrumuturi a suferit ajustări din cauza întârzierilor și a constrângerilor fiscale.

Ministrul a explicat că unele proiecte mari, în special cele de infrastructură, nu mai pot fi menținute din cauza problemelor legate de achizițiile publice. Comisia Europeană a atras atenția asupra spațiului fiscal limitat al României, ceea ce a influențat deciziile privind împrumuturile.

10 miliarde de euro au intrat în țară

Pînă în prezent, 10 miliarde de euro au intrat în țară, din care 7 miliarde au fost deja investite. Restul sumei este în curs de utilizare. PNRR cuprinde peste 17.000 de proiecte diverse, de la reabilitarea caselor tradiționale din Delta Dunării până la construcția de autostrăzi.

„Am descoperit universul PNRR și universul PNRR ne arată că sunt mai mult de 17.000 de proiecte, de la reabilitare case tradiționale în Deltă, reabilitare de castele și conace, biserici și mănăstiri, sedii de primării și blocuri de locuințe, apă, canal mai prin toată țara,” a menționat Pîslaru.

Recomandări Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

Hartă interactivă a proiectelor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene intenționează să lanseze un tablou de bord interactiv. Acesta va include o hartă și lista completă a celor 17.000 de proiecte, accesibilă publicului.

„Vom vedea toate proiectele, culori de semafor roșu, galben, verde, pentru a arăta stadiul lucrărilor, progresul fizic și progresul financiar, o să-l avem pe proiecte și acest lucru cred că va da societății un pic mai multă încredere că lucrurile chiar se întâmplă și că nu doar vorbim abstract”, spune ministrul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE