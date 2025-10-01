Pe stadionul „1 Mai” din Timișoara, în fața a peste 45.000 de spectatori, elevii lui Ion V. Ionescu au produs o surpriză istorică: 1-0 cu Celtic și calificare mai departe.

Partida a fost tensionată încă din minutul 17, când atât Adrian Manea, cât și Roddie MacDonald au fost eliminați. Scoțienii au contat puțin în atac, singura acțiune notabilă venind de la McGrain, în timp ce alb-violeții au crescut presiunea pe măsură ce timpul trecea.

Momentul decisiv a venit în minutul 81: Liță Dumitru, transferat de la Steaua în vara aceea, a executat o lovitură liberă aruncând mingea în careu. După o ezitare a defensivei scoțiene și a portarului Latchford, balonul a ajuns la Dan Păltinișanu, care a înscris golul calificării, declanșând entuziasmul tribunelor.

La scurt timp, Celtic a rămas și în nouă oameni, după eliminarea lui Francis McGarvey, iar arbitru grec Lagogiannis a pus capăt unei seri memorabile pentru timișoreni.

Poli elimina campioana Scoției, una dintre forțele Europei acelor ani, și reușea una dintre cele mai mari surprize din istoria cupelor europene pentru echipele românești.

Politehnica Timișoara – Celtic Glasgow 1-0 (0-0)

Cupa Cupelor 1980/81, 1.10.1980, ora 15.00, Timișoara, stadion „1 Mai”, spectatori 45.000.

A marcat: Păltinișanu (81).

Politehnica: Moise – Nadu, Şerbănoiu, Păltinişanu, Şunda (70, Cotec) – Ad. Manea, I. Dumitru, Dembroschi (65, Titi Nicolae), Vişan – St. Anghel, Nedelcu II. Antrenor: Ion V. Ionescu.

Celtic: Latchford – Sneddon, McAdam, MacDonald, McGrain – Sullivan, Aitken, MacLeod – McGarvey, Nicholas, Provan. Antrenor: Billy McNeill.

Arbitri: N. Lagogiannis – D. Panzalis, L. Prindesis (toți Grecia).

Eliminați: Ad. Manea, MacDonald (17), McGarvey (83).

În acea toamnă europeană, Politehnica a întâlnit în turul următor pe West Ham United. Englezii s-au impus categoric la Londra, 4-0, dar la Timișoara, alb-violeții au câștigat din nou cu 1-0, grație aceluiași Păltinișanu.

