Poliţiştii din ţară vor primi, până la finalul lunii august, cele 25.000 de pistoale achiziţionate de IGPR, după o reinstruire privind folosirea armamentului, anunţă Ministerul Afacerilor Interne.

“Acest armament, pistoalele Beretta sunt făcute în România. Nu le-am achiziţionat de la intermediari, de la furnizori, la preţuri exorbitante. Am considerat ca tot armamentul cu care se dotează Poliţia România să fie fabricat în România. Preţul la care am achiziţionat aceste pistoale e sub preţul de piaţă. Preţul de achiziţie al unui pistol este de aproximativ 1.900 de lei cu TVA şi este unul foarte bun, mult sub preţul pieţei, pistoalele fiind cumpărate direct de la producători, iar linia de fabricaţie este în curs de instalare la Romarm, deci în România”, a declarat ministrul de interne, Marcel Vela.

Există un virus mai periculos decât COVID-ul – infracţionalitatea

Ministrul de interne a adăugat că noile dotări pentru poliţie vor transmite un semnal infractorilor şi anume “toleranţă zero” faţă de aceştia.

Nu este normal să te lupţi cu infractori, cu reţele de crimă organizată, cu reţele de trafic de droguri şi de persoane dotate la ultimul răcnet al tehnologiei, fie de motorizare, fie de înarmare, cu pistoale Carpaţi sau Makarov din anii 70. Deci această normalizare era un lucru firesc, pentru că există un virus mai periculos decât COVID – infracţionalitatea. Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne:

Citeşte şi:

Mărturia Arianei, fetiţa de 12 ani, care a vrut să fie internată pentru a-şi proteja mama bolnavă: “Aş face orice, ştiu cât de greu i-a fost să mă crească”

N-am mai avut bani pentru luna care putea evita prăbușirea din următorii ani

Scandal de hărțuire în Guvernul României! O angajată SGG îl acuză pe unul dintre șefii actuali, sponsor al PNL, că o terorizează

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cum s-a urcat îmbrăcată în taxi cea mai sexy vedetă din România: „Am uitat să mă schimb, dar șoferul a fost fericit”

PARTENERI - PLAYTECH.RO Ce se întâmplă cu corpul uman după moarte. Descoperire uluitoare