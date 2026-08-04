Sindicatele au cerut autorităților să clarifice urgent cauzele morții muncitorului român

„La 19 ani ar trebui să visezi la viitor, nu să mori epuizat de căldură și muncă grea pe câmp”, a declarat Michele Saleri, secretar general al Uila Cremona-Brescia. „Siguranța nu are un cost, are o valoare. Este necesar să informăm lucrătorii înainte ca accidentele să aibă loc.” Saleri propune ca Entitatea Bipartită Agricolă să coordoneze inițiative precum organizarea de sesiuni informative și campanii de sensibilizare despre riscurile asociate muncii în condiții extreme, informează ziarul local Cremona Oggi.

În timp ce autoritățile investighează circumstanțele decesului, sindicatele cer clarificări urgente. Erau respectate normele de protecție a muncii? Tânărul lucra legal sau era victima exploatării prin munca „la negru”? Uila Lombardia a transmis condoleanțe familiei și a promis intensificarea monitorizării pentru a combate abuzurile din agricultură. „Toleranță zero împotriva exploatării și încălcării normelor de siguranță pe câmpuri”, a subliniat organizația sindicală.

Primele cauze luate în considerare: șoc termic sau AVC

Autoritățile italiene investighează circumstanțele tragediei, luând în calcul ipoteza unui șoc termic sau accident vascular cerebral. Totodată, se analizează dacă au fost respectate reglementările regionale privind evitarea muncii la soare între orele 12.30-16.00. Italia se numără printre țările din Europa care sunt lovite de un val de caniculă extremă.

În ziua cu pricina, temperaturile au atins 40 de grade Celsius, iar românul, care locuia în Monticelli d’Ongina, provincia Piacenza, ar fi suferit un stop cardiac. Deși a fost transportat de urgență cu elicopterul la spitalul din Cremona, medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Politicienii italieni au criticat lipsa unui sistem de prevenție

Antonella Forattini, liderul grupului PD din Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților, a criticat lipsa unui sistem coerent de prevenție. „Fără o bază de date națională pentru accidentele de muncă și decesele cauzate de valurile de căldură, cum poate Guvernul să elaboreze politici eficiente?”, a întrebat retoric Forattini, într-o declarație pentru „Cremona Oggi”. Totodată, aceasta a evidențiat lipsa de acțiune a ministrului muncii, Marina Calderone, în ceea ce privește combaterea acestor practici.

Rifondazione Comunista Cremona a transmis un comunicat dur, subliniind că tragedia nu poate fi considerată o simplă fatalitate. „Chiar dacă există o ordonanță regională care interzice munca agricolă între orele 12.30 și 16.00 în zilele cu căldură extremă, aceasta nu rezolvă problema. La ora 17.00, temperaturile sunt la fel de ridicate”, au transmis Matteo Prencipe și Fabrizio Aroldi. „Viața unui om nu poate valora mai puțin decât o cultură de roșii.”

Autoritățile italiene au dispus măsuri speciale privind munca în condiții de caniculă

În Lombardia, este în vigoare o ordonanță regională care interzice activitățile în aer liber, expuse direct soarelui, între orele 12.30 și 16.00, până pe 23 septembrie. Totuși, conform portalului italian de știri citat anterior, apelul de urgență în cazul tânărului a fost efectuat înainte de ora 16.00. Autoritățile urmează să stabilească dacă această reglementare a fost respectată.

Primarul din Stagno Lombardo, Roberto Mariani, și-a exprimat regretul profund: „Transmit condoleanțe familiei tânărului român”.