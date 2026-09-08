Ioana Năstase a făcut primele declarații despre problemele pe care le-a avut în ultima vreme cu Ilie Năstase. Soția fostului tenismen a cerut ajutorul autorităților, după ce s-a temut pentru viața ei. Reacția acesteia vine după ce Brigitte Pastramă a acuzat-o că minte.

Ioana Năstase a intervenit în emisiunea Spynews TV Live, după acuzațiile lansate de Brigitte Pastramă.

Ea a recunoscut că nu a cerut nici ordin de protecție, nici brățară de monitorizare, ci a lăsat poliția să decidă ce trebuie să se întâmple.

Ioana Năstase a cerut ajutorul poliției după trei zile în care între ei au existat tensiuni și probleme.

„Eu nu cred că o femeie merge la poliție degeaba. De vreo trei seri au fost niște probleme destul de urâte. Am trecut cu vederea în prima seară. La poliție, când te prezinți, trebuie să ai niște probe. Stai vreo cinci ore, ți se pun niște întrebări, trebuie să ai probe. (...)

Eu când fac niște afirmații, înseamnă că am și dovezi. (...) Eu nu am vrut să îi fac rău (n.r. lui Ilie Năstase), poliția a constat acest lucru (n.r. că nu e nevoie de ordin), poliția și-a făcut treaba. Să mă lase, să nu mă mai terorizeze tot timpul, să mă înjure... eu am cerut doar să fiu lăsată în pace, să nu mă mai agreseze. (...) Am intentat divorțul de trei ori”, a declarat Ioana Năstase, la Spynews TV Live.

Ioana Năstase a contrazis acuzațiile lansate de Brigitte Pastramă conform cărora ar fi vrut să obțină toată averea lui Ilie Năstase.