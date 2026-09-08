O femeie de 80 de ani nu a mai putut să își cumpere mâncare timp de trei săptămâni din cauza unei plăți către o firmă de taxi. Banca i-a blocat cardul imediat ce a văzut tranzacția efectuată din contul femeii, relatează Mirror.

Banca i-a blocat bătrânei cardul după o plată către o firmă de taxi

Bridget Fowkes, în vârstă de 80 de ani, a trecut printr-un adevărat coșmar timp de aproape trei săptămâni. Bătrâna nu a putut să își cumpere mâncare și nici să facă alte plăți. Totul a început când sistemele băncii au detectat o tranzacție suspectă și au blocat cardul de debit pentru a preveni o fraudă.

Tentativa de fraudă a fost descoperită în momentul în care atacatorii ar fi încercat să achite o comandă la un restaurant de tip fast-food și să facă o plată către o firmă de taxi. Deși sistemele de securitate ale băncii au funcționat prompt și au oprit tranzacția neautorizată, pașii birocratici care au urmat au transformat viața femeii într-un calvar.

Femeia nu a mai putut scoate numerar și a rămas fără bani aproape trei săptămâni

Bridget Fowkes, rezidentă într-o zonă rurală izolată din Marea Britanie, a rămas fără bani după ce a terminat singurele rezerve de cash pe care le avea. Pentru că în localitatea ei nu mai există nicio sucursală bancară fizică de mai bine de patru ani, pensionara nu a avut posibilitatea de a retrage bani direct de la ghișeu.

„Nu am putut să-mi cumpăr mâncare pentru că nu aveam acces la banii mei. Aceasta este o problemă mai amplă legată de lipsa infrastructurii bancare.

Nu am putut scoate niciun ban. Băncile de aici și-au închis toate sucursalele. Nu avem nimic pe o rază de kilometri”, a explicat femeia pentru sursa citată mai sus.

Livrarea noului card de debit emis de bancă a durat aproape trei săptămâni. În tot acest timp, femeia, care suferă și de afecțiuni severe de sănătate ce îi limitează deplasarea, nu a putut folosi nici cecuri la oficiul poștal local, din cauza politicilor bancare în vigoare la acel moment.

Rudele și vecinii au ajutat-o pe femeie cu bani

Pentru că nu își putea asigura hrana zilnică, pensionara a fost ajutată temporar de o rudă, care i-a cumpărat alimentele necesare până la sosirea noului card.

Femeia a depus o plângere oficială împotriva instituției bancare, atrăgând atenția asupra riscurilor majore la care sunt expuse persoanele în vârstă din cauza închiderii masive a sucursalelor teritoriale.

„Cred că se bazează prea mult pe tehnologie. I-am scris directorului general al băncii mele și i-am sugerat să fie trimis împreună cu colegii săi într-o zonă rurală fără bănci sau case de economii. Să nu aibă carduri și să li se dea doar 20 de lire în numerar, să vedem cum s-ar descurca”, a mai adăugat pensionara.

Aceasta a subliniat că accentul pus exclusiv pe serviciile digitale îi lasă vulnerabili pe cei care trăiesc în zone fără acoperire bancară directă. Sucursalele cele mai apropiate de localitatea ei sunt în Folkestone și Ashford, la kilometri distanță de New Romney. Bridget Fowkes a trimis o scrisoare de reclamație către Lloyds pentru a-și exprima nemulțumirea față de întârzierea cardului și absența altor soluții de retragere a banilor.