Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru ziua de miercuri, 9 septembrie. În vestul țării maximele vor ajunge la 35 de grade, iar izolat va fi caniculă.

Cod galben de căldură în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei

Meteorologii au emis o atenționare cod galben de căldură valabilă miercuri, 9 septembrie, în zece județe din vestul și nord-vestul României. ANM anunță maxime de până la 35 de grade Celsius și condiții de caniculă izolat în Câmpia de Vest.

Avertizarea este valabilă miercuri, 9 septembrie, între orele 12:00 și 18:00.

Harta județelor afectate de codul galben de caniculă Libertatea

Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul și vestul Transilvaniei, unde temperaturile vor crește semnificativ față de începutul săptămânii. Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului. „Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă”, au transmis meteorologii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest.

Cum va fi vremea în București pe 9 septembrie

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă în intervalul 9 septembrie, ora 12:00 – 9 septembrie, ora 18:00. Meteorologii anunță că vremea va deveni călduroasă, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 30 de grade Celsius.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat pe tot parcursul intervalului.