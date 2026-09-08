După deschidere, vinul începe să oxideze și să-și piardă caracteristicile. În funcție de tip, durata variază între 1 și 30 de zile, explică enologii consultați de Globo.

Durata de viață a vinului tău preferat, odată deschis, este mult mai scurtă decât ai putea crede.

Este esențial să consumi vinul cât mai repede după deschidere pentru a te bucura de toate caracteristicile sale, de la corp și astringență până la aciditate sau dulceață.

Ce face ca vinul să se strice?

Procesul de oxidare este principalul responsabil pentru alterarea vinului deschis. În contact cu oxigenul, alcoolul din vin se transformă în acetaldehidă și, în cele din urmă, în acid acetic. Rezultatul? Un gust și un miros acru, similar cu oțetul.

Potrivit specialiștilor. „vinul își poate pierde esența, maturitatea și aromele delicate imediat ce sticla este deschisă”.

Semne că vinul s-a stricat

Există trei semne clare că vinul nu mai este bun pentru consum:

Culoarea se modifică: vinurile roșii pot deveni maronii, iar cele albe pot căpăta o nuanță gălbuie.

Mirosul devine acru: acesta capătă o aromă de oțet sau de nuci râncede, pierzând totodată notele florale inițiale.

Gust de oțet: vinul își pierde savoarea originală și dobândește gust acru.

Cât durează fiecare tip de vin după deschidere?

Durata de viață a vinului deschis variază în funcție de tipul acestuia:

Vin alb. Vinurile albe corpolente, cum ar fi Chardonnay-ul, pot rezista 3-5 zile la frigider, dacă sunt bine sigilate. În schimb, vinurile albe mai ușoare, precum Sauvignon Blanc, pot dura până la 7 zile, datorită acidității mai ridicate.

Vin roșu. Păstrat în frigider, vinul roșu poate rezista între 3 și 6 zile. Vinurile cu un conținut ridicat de taninuri, precum Cabernet Sauvignon, au o durată de viață mai mare decât cele mai ușoare, cum ar fi Pinot Noir.

Vin rose: Acest tip de vin are o durată de viață similară cu cea a vinurilor albe ușoare, între 3 și 5 zile în frigider.

Vin spumant. Vinurile spumante, precum șampania sau Prosecco, sunt cele mai efemere. Ele își pierd bulele în câteva ore și trebuie consumate în maximum 48 de ore.