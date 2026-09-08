O femeie a decis să păstreze o jucărie de la McDonald's, crezând că valorează o avere și că o va putea scoate la licitație. Totuși, suma reală pentru care se putea vinde jucăria a lăsat-o fără cuvinte. Internauții au reacționat imediat când au văzut-o în mediul online.

Femeia a păstrat jucăria de la McDonald's timp de 15 ani

Generațiile de tineri care au crescut în anii 2000 își amintesc cu nostalgie de surprizele din meniurile Happy Meal de la McDonald's. De la figurina legendară la gadgeturi muzicale sau colecții miniaturale, mulți copii de atunci, deveniți adulți astăzi, au păstrat aceste obiecte în speranța că, într-o zi, vor valora o mică avere.

A fost și cazul unei femei care a decis să păstreze neinsuflețită într-un sertar o jucărie primită la începutul anilor 2010. Convinsă că peste ani se va transforma într-un obiect rar de colecție, britanica s-a decis recent să verifice cât ar putea obține pe piața online, potrivit Mirror.

Ce jucărie de la McDonald's a păstrat femeia și din ce colecție face parte

Jucăria în cauză, lansată în restaurantele fast-food în jurul anului 2011, este un mic player muzical din plastic realizat sub forma unui dock pentru iPod. Dispozitivul include o cartelă cu imaginea artistei Beyoncé și redă un fragment dintr-un remix al piesei „Halo” atunci când este activat.

Proprietara a distribuit o imagine cu figurina pe rețelele sociale alături de un mesaj sincer: „Este dintr-un Happy Meal McDonald's din 2011. Am păstrat-o pentru că am crezut că va valora milioane în viitor”.

Femeia a avut o surpriză când a aflat cât valorează jucăria de la Happy Meal

Visul de a deveni milionară peste noapte s-a spulberat rapid, când femeia a căutat produsul pe site-urile de licitații. Pe platforma eBay, un model identic aflat în stare funcțională se vinde în prezent cu aproximativ 45 de euro (echivalentul a puțin peste 200 de lei).

Deși suma este considerabil mai mare decât prețul inițial al unui meniu pentru copii, valoarea este departe de câștigul fabulos la care spera aceasta.

Internauții au reacționat imediat ce au văzut anunțul femeii

Internauții au fost nostalgici și critici față de schimbările în jucăriile Happy Meal. „Pe atunci, jucăriile Happy Meal nu erau din hârtie”, a comentat un utilizator.

În prezent, copiii pot colecționa mini pantofi Crocs ca brelocuri, disponibili până la 21 septembrie. Înainte de aceasta, Happy Meal a oferit personaje Mr. Men și Little Miss sub formă de vehicule miniaturale.