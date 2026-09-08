Mihai Trăistariu o duce bine, mai ales când se termină vara, iar acest lucru a fost confirmat chiar de către artist: a spus câți bani a reușit să câștige atât din garsonierele închiriate la mare, cât și din muzică.

Celebrul cântăreț are șase garsoniere și un apartament în Năvodari, iar toată vara ar fi avut pline toate locațiile, astfel că suma primită de el a fost una foarte mare.

Mai mult decât atât, Mihai Trăistariu a avut și foarte multe concerte, după cum a dezvăluit, iar acestea i-au rotunjit și mai mult conturile: a susținut toată vara peste 140 de spectacole, ceea ce reprezintă un record personal pentru el într-un sezon estival.

„Din muzică și din turism am câștigat în acest sezon estival în jur de 60.000 de euro. Vreo 35.000 de euro din închiriat, că am șase garsoniere de trei stele, dar și un apartament de 4 stele. Și din cântat, că am avut 144 de concerte, record personal, am mai făcut vreo 25.000 de euro. Mi-a mers bine, dar am și muncit!

Sunt hărnicuț, am cântat seară de seară la localurile și la resorturile din stațiunile de pe litoral. Am avut și nunți și botezuri prin țară, m-am ocupat la modul cel mai serios și de închirierea garsonierelor din Mamaia Nord, de cazare, de plăți... În plus, umblu toată ziua prin oraș, ca să rezolv treburile cu firmele.

Am și o școală de muzică, în Constanța. Muncă multă a fost, n-am stat o clipă. N-am dormit nopți la rând, banii nu se câștigă ușor. Eu m-am ocupat și de promovarea pe conturile sociale a garsonierelor mele”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click.

Astfel, celebrul artist se pare că a ajuns să câștige peste 60.000 de euro în doar câteva luni, dacă adunăm sumele din concerte, școala de muzică și închiriatul de garsoniere.

La începutul acestei veri, Mihai Trăistariu dezvăluia și prețurile cerute pe chirii: 250 de lei în lunile aprilie, mai, iunie și septembrie, iar în iulie și august - 350 de lei pe noapte.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Libertatea a verificat prețurile de pe un celebru site de rezervări, iar sumele erau diferite decât afirmare cântărețul.

Mai exact, o noapte de cazare la final de august în garsonierele lui Mihai Trăstariu din Mamaia Nord costau 394 de lei, iar în luna septembrie, turiștii trebuie să scoată din buzunar 283 de lei pe noapte.