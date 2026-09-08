Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada 8 septembrie–5 octombrie 2026. De marți, vremea se încălzește din nou în România. Temperaturile vor crește de la o zi la alta, iar miercuri vor atinge 35 de grade în Câmpia de Vest, unde izolat va fi caniculă. Spre finalul săptămânii, însă, instabilitatea atmosferică se va extinde în mai multe regiuni, cu averse și descărcări electrice.

Cum va fi vremea în săptămâna 8–14 septembrie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice, centrale şi la munte, iar în cele estice şi sud-estice vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cum va fi vremea în săptămâna 14–21 septembrie 2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice şi sud-vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 21–28 septembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar, local, în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 28 septembrie–5 octombrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.