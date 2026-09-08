Un cuplu din Marea Britanie a renunțat la viața în apartament pentru a transforma o biserică veche de peste 120 de ani în casa visurilor lor. Cei doi parteneri au plătit peste 190.000 de euro pentru o capelă abadonată pe care să o renoveze și în care să se mute.

Britanicii au renunțat la apartament pentru o biserică abandonată

Soții britanici și-au dorit o viață mai liniștită așa că în 2025 au cumpărat o biserică anglicană veche și abandonată pe care au plătit 190.000 de euro.

Decizia de a schimba un apartament modern pe o clădire istorică a venit din dorința de a construi un spațiu unic, plin de caracter. Cu toate acestea, dincolo de imaginile spectaculoase publicate ulterior pe rețelele de socializare, realitatea procesului de renovare a adus provocări majore pe care cei doi nu le anticipaseră la debutul lucrărilor.

Soții britanici au început renovările bisericii și s-au ales cu un șantier gigantic

În locul utilităților funcționale și al confortului termic garantat, cei doi proprietari s-au trezit în fața unei clădiri imense, neîncălzite, unde structura originală necesita intervenții urgente de consolidare.

Mai mult decât atât, în momentul în care au luat biserica și au început renovările, partenerii s-au lovit de bariere birocratice, relatează Daily Mail. Fiind vorba despre o clădire veche de 120 de ani, fiecare modificare structurală a trebuit aprobată de autoritățile locale pentru protejarea patrimoniului, proces care a întârziat semnificativ desfășurarea lucrărilor.

„Dacă nu am fi avut o căsnicie solidă, probabil că am fi divorțat în timpul acestui proces. Suntem obosiți, murdari, flămânzi și lipsiți de viață socială”, recunoaște Gilly, când se gândește la procesul de renovare.

Cuplul are facturi uriașe la căldură și probleme neașteptate de izolație

Vitraliile înalte, tavanele boltite și zidăria masivă din piatră au fost elementele estetice care i-au atras inițial pe tineri, însă tot ele au transformat menținerea unei temperaturi decente într-o misiune extrem de costisitoare.

Gilly și Simon au recunoscut că nu se așteptau ca facturile să fie atât de mari și că aceasta a fost una dintre cele mai mari provocări.

Pe parcursul primelor ierni petrecute în clădire, costurile de încălzire au depășit cu mult bugetul estimat inițial. Fără o izolație termică modernă, adaptată la standardele actuale, clădirea pierdea rapid căldura, iar costurile lunare de întreținere au devenit o povară constantă.

Restaurarea elementelor originale au fost o altă provocare pentru proprietari

Un alt aspect complicat a fost restaurarea arhitecturii originale. În loc să înlocuiască ferestrele sau podelele vechi cu materiale moderne mai ieftine, proprietarii au ales să păstreze spiritul locului. Acest lucru a însemnat munca migăloasă a unor meșteri specializați, ale căror onorarii au crescut exponențial cheltuielile totale ale proiectului.

„Împrumuturile pentru acest tip de proprietăți sunt foarte diferite de o ipotecă rezidențială standard. Actele sunt mult mai complicate și trebuie să fii organizat. Pe lângă munca fizică de renovare, trebuie să te ocupi și de partea administrativă”, spune Gilly, pentru sursa citată mai sus.

Restaurarea lemnului învechit, conservarea vitraliilor și integrarea unei bucătării și a unor băi moderne în interiorul navei principale au necesitat soluții ingineriești personalizate. Spațiul deschis, caracteristic fostului lăcaș de cult, a fost compartimentat cu atenție pentru a păstra fluxul de lumină naturală, asigurând totodată intimitatea necesară unei locuințe de familie.

Deși rezultatul final este fascinant din punct de vedere vizual, iar clădirea a devenit o adevărată operă de artă arhitecturală, proprietarii recunosc că parcursul a fost plin de sacrificii. Tensiunea financiară și efortul fizic depus pe parcursul lunilor de șantier au depășit orice așteptare.