Cât va costa Dacia Spring care va fi fabricată și în Europa, dar nu în România. Mașina e produsă acum doar în China

Dacia schimbă complet Spring, unul dintre cele mai importante modele electrice ieftine din Europa. A doua generație este construită pe o platformă nouă, are 80 CP, baterie LFP de 27,5 kWh, autonomie de până la 250 km și va costa sub 20.000 de euro înainte de subvenții. Este mai mare și mult mai spațioasă decât vechiul model, se încarcă rapid în 28 de minute și, pentru prima dată, Spring nu mai este produsă în China, ci în Europa, în Slovenia.

Nu este un facelift. Dacia Spring este complet nouă

Aici este probabil cea mai importantă clarificare. Spring a primit de-a lungul anilor mai multe actualizări, inclusiv un design complet refăcut în 2024 și motoare noi în 2026, dar mașina prezentată acum este a doua generație propriu-zisă.

Folosește noua platformă RG-EV Small a Grupului Renault și și-a schimbat inclusiv proporțiile. Are 3,85 metri lungime, fiind cu 15 cm mai lungă decât generația precedentă, și este cu 18 cm mai lată. Lățimea cu oglinzile pliate ajunge la 1,74 metri.

Pentru un automobil de oraș, diferența este serioasă. Mașina rămâne compactă și are o rază de bracaj de numai 4,95 metri, dar spațiul interior și portbagajul au crescut.

Designul este și el complet nou. Partea frontală și cea din spate primesc benzile negre care leagă blocurile optice, iar semnătura luminoasă este inspirată de noul logo Dacia Link. Pasajele roților sunt mai pronunțate, capota este scurtă și înaltă, iar proporțiile îi dau un aspect mult mai apropiat de actualele Duster și Bigster decât de prima Spring.

Prezentare noua Dacia Spring Libertatea

Motor de 80 CP, baterie LFP și 250 km autonomie

Noua Spring simplifică mult gama. Indiferent dacă alegi versiunea Expression sau Journey, primești același motor electric de 60 kW, echivalentul a 80 CP, și 175 Nm.

Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 12,1 secunde, iar viteza maximă este de 130 km/h. Sunt cifre modeste pentru o electrică modernă, dar mult mai importante pentru Spring sunt dimensiunile, consumul și costul.

Bateria are 27,5 kWh capacitate utilă și folosește tehnologie LFP, adică litiu-fier-fosfat. Acest tip de acumulator renunță la nichel și cobalt și este apreciat în special pentru costurile mai mici, durabilitate și stabilitate termică.

Autonomia oficială ajunge la 250 km în ciclul mixt WLTP, cu 25 km mai mult decât actuala Spring. Dacia anunță un consum oficial de 12,7 kWh/100 km, ceea ce plasează modelul printre cele mai eficiente electrice disponibile.

Pentru comparație, Spring-ul aflat acum în showroom-uri fusese actualizat chiar în 2026 cu o baterie LFP de 24,3 kWh, autonomie de aproximativ 225 km și două motoare, de 70 și 100 CP. Noua generație renunță deci la varianta de 100 CP și merge pe un singur motor de 80 CP, dar câștigă o baterie mai mare, autonomie, spațiu și o platformă complet nouă.

Diferența față de Spring-ul original este și mai mare. Când Dacia a anunțat prețurile pentru primul Spring, în 2021, mașina avea numai 45 CP, o baterie de 26,8 kWh și 230 km autonomie WLTP.

masina-electrica-dacia-spring Libertatea

Cât durează încărcarea noii Dacia Spring

Standard, Spring vine cu un încărcător AC de 6,6 kW. La o priză casnică, încărcarea de la 15% la 80% durează aproximativ 9 ore, iar la un wallbox de 7 kW scade la 2 ore și 55 de minute.

Cine vrea să folosească mașina mai des în afara orașului poate alege Pachetul Charge. Acesta crește încărcarea AC la 11 kW și adaugă încărcare rapidă DC de până la 50 kW.

La o stație rapidă, bateria poate trece de la 15% la 80% în 28 de minute. Nu vorbim despre vitezele de 200-300 kW ale electricelor scumpe, dar bateria Spring este și de câteva ori mai mică.

Pachetul adaugă și V2L. Practic, bateria mașinii poate funcționa ca o priză mare pe roți și poate alimenta aparate externe: o bicicletă electrică, o lanternă sau chiar un aparat de cafea.

Dacia spune că utilizatorii actuali Spring parcurg în medie doar 34 km pe zi, la o viteză medie de 34 km/h, iar 75% dintre încărcări sunt făcute acasă. Pentru acest profil, compania estimează că o singură încărcare pe săptămână poate fi suficientă.

Portbagaj de 337 de litri și un interior mult mai modern

Portbagajul ajunge la 337 de litri, o valoare foarte bună pentru o mașină de numai 3,85 metri și, potrivit Dacia, cea mai mare din segment. Cu bancheta rabatată, capacitatea ajunge la 1.283 de litri.

În față poate fi comandat și un frunk de 18 litri, adică un mic portbagaj sub capotă în care poți ține cablul de încărcare. Este una dintre acele soluții banale care devin foarte utile la o electrică.

Habitaclul urmează aceeași idee de simplitate pe care o vedem pe modelele Dacia noi. Toate versiunile primesc un instrumentar digital de 7 inchi, iar Journey adaugă un ecran central de 10,1 inchi cu Apple CarPlay, Android Auto, navigație conectată și informații despre trafic.

Nu lipsesc spațiile de depozitare și sistemul YouClip. Spring are standard până la trei puncte în care pot fi prinse suporturi pentru telefon, pahare, o mică lanternă, cârlige sau alte accesorii.

Scaunul șoferului poate fi reglat pe înălțime, iar volanul se reglează acum atât pe înălțime, cât și în profunzime. Toate versiunile primesc frână de parcare electrică și senzori de parcare spate, în timp ce Journey adaugă camera de marșarier.

masina albastra dacia spring Libertatea

Expression sau Journey: ce primești pe fiecare

Dacia păstrează gama simplă: doar două niveluri de echipare și, important, nu trebuie să plătești mai mult pentru o baterie sau un motor mai puternic. Expression și Journey au aceiași 80 CP și aceeași baterie de 27,5 kWh.

Expression vine cu jante de 15 inchi, aer condiționat manual, geamuri față electrice, senzori de parcare, frână de parcare electrică, Media Control și suport pentru telefon. Smartphone-ul poate fi folosit practic drept sistem multimedia și navigație.

Journey primește jante de 16 inchi, acces hands-free, cameră pentru marșarier, ecranul central de 10,1 inchi, navigație, servicii conectate, două porturi USB-C și o tapițerie diferită.

Există patru culori la lansare: Agave, Schist Grey, Diamond Black și Glacier White.

Cât va costa noua Dacia Spring

Aici avem deocamdată pragul, nu prețurile exacte pentru România.

Dacia spune că noua generație va fi poziționată la sub 20.000 de euro fără subvenții guvernamentale. Prețurile exacte pentru Expression și Journey nu au fost încă anunțate în dosarul de lansare.

Ca reper, actuala Spring a intrat în 2026 cu prețuri de listă de 18.700 de euro pentru Expression Electric 70 și 19.700 de euro pentru Extreme Electric 100. În acest moment, Dacia promovează modelul actual în România de la 17.121 euro printr-o ofertă comercială valabilă până la 30 septembrie, deci acea sumă nu trebuie confundată cu prețul de listă al noii generații.

Este interesant și cât de puțin s-a schimbat pragul nominal față de începuturi. În 2021, primul Spring Comfort Plus costa 18.100 de euro, dar Programul Rabla Plus de atunci îl putea coborî sub 10.000 de euro. Noua generație rămâne tot în zona de sub 20.000 de euro înaintea subvențiilor, însă mașina este acum semnificativ mai mare și mai bine echipată.

Noua Spring nu mai este făcută în China

Prima Dacia Spring a fost construită în China, pe baza unei mașini dezvoltate împreună cu Dongfeng. Pentru noua generație, Dacia schimbă complet strategia.

Spring este produsă la Novo Mesto, în Slovenia, folosind platforma RG-EV Small a Grupului Renault. Schimbarea fusese anunțată încă din vară, când Libertatea scria că noua Dacia Spring 2026 va fi fabricată în Europa, într-o schimbare istorică de strategie.

Este și unul dintre motivele pentru care această generație contează mai mult decât un simplu update de model. Dacia spune că Spring a fost dezvoltată în mai puțin de doi ani cu ajutorul unor noi instrumente de inginerie Renault Group.

Modelul este primul dintre cele patru automobile complet electrice pe care Dacia intenționează să le lanseze până în 2030.

Spring are deja o bază uriașă de clienți. Din 2021 și până acum au fost vândute peste 210.000 de exemplare în mai mult de 40 de țări. Pentru foarte mulți dintre acești cumpărători, Spring a fost prima mașină electrică.

A doua generație încearcă acum să păstreze exact lucrul care a făcut modelul relevant — prețul — dar să elimine o parte dintre compromisurile evidente ale primei mașini: puterea foarte mică, habitaclul îngust, tehnologia simplă și producția bazată pe un model chinezesc existent.