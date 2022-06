Polițistul Mihai Vizitiu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, fiind găsit vinovat pentru ucidere din culpă și nu omor, așa cum au cerut procurorii și familia victimei. Vizitiu a fost obligat ca în solidar cu IPJ Vaslui să achite fetiței victimei 300.000 de lei daune morale, dar și o alocație lunară în cuantum de 290 de lei până când fetița, care avea 2 ani când i-a murit tatăl, va împlini 18 ani. De asemenea, părinților victimei vor trebui să li se achite câte 200.000 de lei daune morale pentru fiecare, iar soției bărbatului împușcat, 100.000 de lei. Acestor sume li se adaugă 30.000 de lei daune materiale pe care polițistul Vizitiu împreună cu IPJ Vaslui vor trebui să le plătească soției și părinților victimei. Decizia Tribunalului Iași nu este definitivă.

Judecat la Iași, după ce polițistul a solicitat strămutarea de la Tribunalul Vaslui, dosarul în care agentul Mihai Vizitiu a fost trimis în judecată de Parchetul General sub acuzația de omor a avut mai multe răsturnări de situație.

Fost agent în cadrul Biroului Rutier Vaslui, Mihai Vizitiu a împușcat mortal un bărbat de 26 de ani, care nu a oprit la filtru, coborând din mașină și luând-o la fugă. Se întâmpla pe 15 martie 2018. Șoferul avea permisul suspendat și era cercetat în mai multe dosare penale pentru infracțiuni rutiere. Polițiștii fuseseră alertați că bărbatul, originar dintr-un sat din apropiere de Vaslui, se urcase din nou la volan. Un echipaj rutier l-a întâmpinat la intrarea în municipiu, în zona industrială. Când a observat mașina de poliție, bărbatul a oprit mașina, a coborât și a luat-o la fugă.

Agentul Mihai Vizitiu a coborât și el din autospecială și l-a urmărit. A scos arma din dotare și a alergat după șofer, somându-l să oprească. Unul dintre martorii audiați a declarat că la un moment dat, șoferul s-a oprit și a ridicat mâinile în sus. Atunci, agentul Vizitiu s-a apropiat de el să îl încătușeze. În timp ce încerca să îl imobilizeze l-a împușcat în cap pe tânărul de 26 de ani, care l-a scurt timp a murit. Polițistul a invocat că arma i s-a descărcat accidental.

De la ucidere din culpă, la omor și iarăși culpă

Polițistul a fost pus sub acuzare pentru ucidere din culpă, ancheta fiind coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. După ce familia victimei a înaintat un memoriu procurorului general al României, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Câteva luni mai târziu, după ce expertiza balistică a indicat că arma nu s-a descărcat accidentat, ci doar după ce s-a apăsat pe trăgaci, procurorii Parchetului General au schimbat încadrarea juridică a faptei din ucidere din culpă în omor cu intenție indirectă. În plus, au cerut arestarea preventivă a agentului. Arestat inițial de Tribunalul București, Vizitiu a fost plasat ulterior sub control judiciar.

A fost trimis în judecată sub acuzația de omor. Pe tot parcursul procesului a negat că nu a avut nicio o clipă intenția să îl ucidă pe șoferul care fugise de control. La sfârșitul cercetării judecătorești, înainte de concluziile pe fondul cauzei, magistrații Tribunalului Iași au anunțat schimbarea încadrării juridice a faptei din omor în ucidere din culpă. Revenirea la acuzațiile inițiale a nemulțumit familia victimei care a anunțat încă de atunci că va contesta hotărârea după anunțarea sentinței. Verdictul judecătorilor s-a amânat succesiv din luna ianuarie până astăzi.

Familia și procurorul au cerut pedeapsa cu executare

„Faptul că acesta a alergat o perioadă îndelungată cu pistolul armat şi cu glonțul pe trăgaci arată că acesta şi-a însuşit posibilitatea suprimării vieţii decedatului, cu atât mai mult cu cât se poate observa din declaraţia singurului martor ocular care a văzut impactul dintre decedat şi inculpat că în momentul în care s-a apropiat de locul impactului decedatul s-a oprit, s-a întors către poliţist cu mâinile în sus; acesta i-a luat mâinile pentru a-l imobiliza, cu mâinile la spate, şi în acel moment, ţinându-l de umăr, i s-a descărcat arma în creierii decedatului. Forma de vinovăţie este clară, de la bun început fiind intenţie indirectă, ducând la suprimarea vieţii unei persoane”, a invocat avocatul familiei victimei în instanță, solicitând aplicarea unei pedepse cu executare în regim de detenție.

Pedeapsă cu executare a solicitat și procurorul de ședință, care nici el nu a fost de acord cu schimbarea de încadrare juridică.

De partea cealaltă, avocatul polițistului a invocat că dacă agentului Mihai Vizitiu i se va aplica o pedeapsă privativă de libertate, cazul său „ar putea fi folosit cu titlu de exemplu pentru întreaga tagmă a poliţiştilor”.

„Trebuie raportat rezultatul evenimentului din martie şi la pregătirea de care inculpatul a avut parte cât timp a activat în cadrul Biroului Rutier, pentru că într-un final acesta se afla în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, nefiind acolo cu intenţia de a-l urmări pe defunctul şi a-i suprima viaţa”, a subliniat avocatul polițistului.

Polițistul: „Regret enorm”

Acesta le-a mai solicitat judecătorilor ca în cazul în care vor dispune condamnarea lui Vizitiu să aplice reducerea cu jumătate a pedepsei, având în vedere că acesta a avut calitate de martor denunțător într-un dosar de corupție care a vizat chiar Biroul Rutier Vaslui. La acea vreme, Biroul Rutier Vaslui era condus de o rudă a bărbatului împușcat.

În ultimul cuvânt avut în fața judecătorilor, polițistul Vizitiu a declarat că regretă foarte mult ceea ce s-a întâmplat.

„Regret enorm acest tragic accident, nu am avut sub nicio formă intenţia de a folosi arma asupra victimei. Intenţia a fost de a-l soma pe acesta verbal, astfel cum am şi făcut, şi de a-l soma prin tragere în plan vertical. Niciodată în viaţa mea nu am folosit arma asupra unei persoane, nici măcar nu am îndreptat-o asupra unei persoane. Regret enorm, nu mi-am dorit să se întâmple aşa ceva, nu mi-am imaginat că se poate întâmpla aşa ceva”, a declarat agentul Mihai Vizitiu în ultimul cuvânt avut la instanță.

După incidentul din martie 2018, Vizitiu a continuat să-și desfășoare activitatea în cadrul IPJ Vaslui, fiind pus la dispoziția inspectorului-șef. Potrivit oficialilor instituției, în anul 2020, el a solicitat suspendarea activității pentru o perioadă de trei ani.

