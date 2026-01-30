Contractul a fost semnat cu compania de stat Polska Grupa Zbrojeniowa și compania norvegiană Kongsberg Defence&Aerospace.

Statul polonez își dorește un zid anti-drone prevăzut cu o rețea multistratificată de radare, bruiaje, mitraliere și rachete de mici dimensiuni.

„Nu mai există un astfel de exemplu de sistem integrat și inteligent antidrone în Europa”, a declarat prim-ministrul Donald Tusk.

Necesitatea unui zid antidrone a apărut mai ales în toamna anului trecut, după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în teritoriul polonez, iar armata locală le-a doborât.

Drone suspecte sunt observate uneori de câteva luni încoace în apropierea unor aeroporturi, baze militare și alte instalații importante. Polonia nu este singura țară europeană care se confruntă cu această problemă pe fondul războiului hibrid purtat de Rusia împotriva statelor membre UE și NATO.

Polonia nu a pierdut timpul și a început rapid să-și dezvolte sistemul de apărare, notează The Moscow Times. Acesta va fi finanțat parțial prin împrumuturi pentru apărare din programul Safeguarding Europe (SAFE), în valoare de 150 de miliarde de euro. Polonia are la dispoziție 44 de miliarde de euro prin intermediul programului SAFE.

Conform contractului, compania norvegiană Kongsberg Defence & Aerospace va fi responsabilă de lucrări de 1,7 miliarde de dolari în cadrul zidului anti-drone, restul bugetului mergând către Polska Grupa Zbrojeniowa.

Ministrul polonez al Apărării Władysław Kosiniak-Kamysz a vorbit recent despre necesitatea creării „celui mai mare sistem antidrone din Europa”. El a declarat că sistemul va include „diverse tipuri de arme”, iar construcția sa este determinată de „o necesitate operațională urgentă”.

Acest zid ar putea deveni o componentă a liniei defensive de înaltă tehnologie, cu sisteme robotizate, care urmează să fie instalată pe Flancul Estic al NATO, de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE