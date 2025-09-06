„Ministerul de Externe nu recomandă categoric călătoriile în Belarus. Cetățenii polonezi s-ar putea confrunta acolo cu evenimente care nu le vor fi favorabile. Nu este o țară democratică, nici o țară prietenoasă Republicii Polone”, a anunțat vineri purtătorul de cuvânt al diplomației poloneze, Pawel Wronski.

Acest anunț a fost făcut în contextul arestării unui călugăr catolic polonez în Belarus pe care autoritățile de la Minsk îl acuză de spionarea exercițiilor militare ruso-belaruse Zapad 2025.

Pawel Wronski a dat asigurări că Varșovia îi va oferi sprijin călugărului polonez. „Pornim de la faptul că unul dintre obiectivele acestei măsuri, care este o provocare evidentă, este de a destabiliza situația din ​​Polonia (…). Nu vrem să participăm la acest teatru”, a spus purtătorul de cuvânt.

Televiziunea de stat din Belarus a difuzat un reportaj cu reținerea „cetățeanului polonez Grzegorz Havel din Cracovia”, acesta fiind acuzat că a colectat informații despre exercițiile Zapad 2025. Grzegorz Havel este un călugăr catolic care aparține ordinului carmelit.

Exercițiile militare ruso-belaruse Zapad 2025 sunt preconizate să aibă loc în perioada 12 – 16 septembrie. Aceste exerciții sunt văzute ca o provocare atât de Ucraina, cât și de statele membre NATO vecine Rusiei și Belarusului.

Un aliat al Kremlinului, liderul belarus Aleksandr Lukașenko și-a pus țara la dispoziție ca rampă de lansare a invaziei din Ucraina, la 24 februarie 2022. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, afirmă că țara sa se află de facto sub „ocupația militară” a Rusiei.