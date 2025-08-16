Schimbarea echipelor de pompieri

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a anunțat: „Astăzi, 16 august a.c., cel de-al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au sprijinit autorităţile elene prin activităţi de stingere şi monitorizare a zonelor cu risc de incendiu din Estul Atenei”, potrivit News.

După 15 zile de activitate, primul contingent de pompieri români, format din 40 de membri, va preda echipamentele tehnice colegilor nou-sosiți.

Este vorba de nouă vehicule specializate, printre care se numără două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure cu capacitatea de 3.000 litri, o autospecială de 4.000 litri, una de capacitate mare de 10.000 litri, o cisternă de 30.000 litri, o autospecială pentru intervenţii rapide de 200 litri, o autospecială de comunicaţii radio pe unde scurte, un microbuz şi un camion cu container – astfel încât să fie asigurată continuitatea acţiunilor în cazul producerii unor situaţii care necesită intervenţia echipajelor româneşti.

Misiunile pompierilor români

În perioada petrecută în Grecia, pompierii români au intervenit la incendii în mai multe zone din regiunea Attica de Est, inclusiv Megara, Neos Voutzas, Palaia Fokaia și Charvalo. De asemenea, ei au efectuat patrule în zonele cu risc ridicat de incendiu.

„Aceste demersuri au întărit capacitatea noastră de reacţie şi nivelul de pregătire pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care pot pune în pericol vieţi şi bunuri. Totodată, pompierii au luat parte la sesiuni de instruire şi exerciţii comune cu echipele elene, punând accent pe elementele esenţiale ale unei intervenţii prompte şi eficiente în cazul incendiilor”, a precizat IGSU.

Misiunea face parte dintr-un program mai amplu organizat de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO). Programul, care se desfășoară între 1 august și 15 septembrie 2025, implică echipe din mai multe țări europene, inclusiv Austria, Cehia, Franța, Republica Moldova și Bulgaria.

Ce caută pompierii români în Grecia

În ultimii ani, Grecia s-a confruntat cu incendii devastatoare care au afectat zone extinse de pădure și vegetație. Aceste evenimente au avut loc în special în verile anilor 2021-2024, afectând zona Atenei și insule precum Evia și Rodos.

Sprijinul internațional, inclusiv cel oferit de România, s-a dovedit crucial în gestionarea eficientă a acestor situații de urgență. Experiența acumulată în programele anterioare de pre-poziționare a condus la continuarea acestei inițiative și în 2025.

Solicitarea oficială pentru participarea României la acest program a fost transmisă IGSU de către Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgență al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul platformei CECIS.

Prezența pompierilor români în Grecia contribuie nu doar la protejarea comunităților locale, ci și la îmbunătățirea capacității de răspuns în situații similare pe plan național.