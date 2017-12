Pompierii din Iaşi au oferit cadouri celor născuţi în noaptea de Crăciun

Copiii din familii defavorizate, născuţi în noaptea de Crăciun, la Maternitatea din Iaşi, au primit, luni, câte un trusou şi daruri de la pompieri.

Ştefana, care a venit pe lume duminică seara, la ora 19, a fost primul bebeluş vizitat de pompieri. Mama ei, Elena, are 17 ani şi este din localitatea ieşeană Dorobanţ. Elena a primit de la pompieri tot ce are nevoie pentru primele zile ale copilului: hăinuţe, produse de igienă, pamperşi, dar şi o icoană, o carte de poveşti şi o maşină de pompieri, conform Mediafax.

Pompierii au dus cadouri şi altor mămăci care au născut în aceste zile. Printre ele, şi Elena Leonte sau Florina Agapi.

“Eu am născut acasă, m-au luat durerile şi până a ajuns ambulanţa am născut. Mai am încă patru copii acasă, ea e al cincilea. Nu mă aşteptam la un aşa cadou de Crăciun, trebuia să se nască de Anul Nou. Frumos cadou a fost”, a povestit Elena Leonte.