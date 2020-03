Știri Externe Vârstnicii izolați din Leyburn, Marea Britanie, primesc ouă proaspete cu un curier special: un ponei pitic pe nume Little Alf

Little Alf are 71 cm înălțime și e o vedetă locală în Leyburn, un orășel britanic din districtul Richmondshire, comitatul North Yorkshire. Hannah Russell, 23 de ani, l-a adoptat în 2012. Între timp, Little Alf a strâns 14.000 de urmăritori în social media, scrie Daily Record.