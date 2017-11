Ponta: Băsescu a tăiat salariile bugetarilor cu 25%, azi Dragnea le taie salariile bugetarilor și celor din privat cu 21%

Ponta: Basescu a tăiat salariile bugetarilor cu 25%, azi Dragnea le taie salariile bugetarilor și celor din privat cu 21%. Fostul premier a scris, miercuri, pe Facebook, că măsura prin care contribuţiile sociale trec în totalitate la angajat este ”cea mai de dreapta, neoliberală, antisocială şi discriminatorie decizie luată în România după 1989”.

”Nici PNŢCD nici Guvernul PDL nu a gândit aşa ceva) – o măsură care se va dovedi greu de aplicat şi care va duce la creşterea inegalităţilor/o schimbare pe care nu a cerut-o nimeni din economie sau societate luată la presiunea conducerii PSD (partid de stânga) împotriva opoziţiei sindicatelor, patronatelor, specialiştilor şi chiar a presei !!!! De ce?!??”, a scris Ponta pe Facebook.

În opinia lui Ponta, aceste măsuri ar reprezenta ”o scamatorie” prin care populaţia să creadă că va beneficia de o majorare a salariului de 25%.

”Doar pentru ca Dragnea şi Vâlcov să facă o scamatorie fiscală prin care să spună bugetarilor că le dau 25% în plus la salariu deşi iau practic doar maxim 4% / şi doar pentru că pe Dragnea & Co nu îi interesează milioanele de angajati din privat? Am muncit din greu toţi românii în 2012-2016 să refacem economia ţării după dezastrul din 2009-2011 şi am reuşit cu mari sacrificii. Să distrugi din nou economia şi finanţele Romaniei în 2017 este o iresponsabilitate şi o ticăloşie fără margini!”, a mai postat Victor Ponta.

Guvernul a adoptat toate modificările aduse Codului Fiscal în ședința de Guvern de miercuri.

Ședința de Guvern a fost anunțată miercuri, de la ora 15:00, însă în cursul dimineții a fost devansată la ora 13.00. Premierul Mihai Tudose a spus, marți, că proiectele privind reforma fiscală vor fi adoptate astăzi prin ordonanță de urgență. În fața Guvernului se desfășoară un protest împotriva măsurilor pe care Executivul urmează să le aprobe.