„După discursul delirant de ieri ( un clasic mesaj fascist și național-socialist însoțit de glume stupide și multă paranoia ) sunt sigur că tot mai mulți oameni au înțeles că am avut dreptate în 2017 când m-am decis să merg pe un alt drum. Îl cunoșteam deja destul de bine pe Dragnea și stilul sau mafiot-dar am reușit să îl țin în frâu cât timp eram Premier-după care, în toamnă lui 2015, l-am văzut capabil să vândă chiar Guvernul și să negocieze cu Klaus Iohannis și Dacian Ciolos doar că să schimbe din funcția de Premier-și am început să realizez cât de nociv poate fi”, a scris Ponta pe Facebook.

El a arătat că în 2016 a făcut campanie pentru PSD sperând să câștige un nou guvern care să continue proiectele din 2012-2015 şi avea o datorie morală față de toți cei care l-au sprijinit în timpul Guvernării.

„După propunerea cu Sevil Shaideh ( ținută secret de toți colegii din PSD-ALDE) , Ordonanța 13 și, mai ales, după răsturnarea Guvernului Grindeanu' am înțeles că Dragnea va distruge România, Guvernul, Parlamentul și PSD pentru propriul interes. Și am decis că nu pot să fiu complice-ba chiar pot să lupt că să împiedic aceste dezastre! Acum sunt convins că PRO România va distruge puterea lui Dragnea și a grupului sau infracțional / pentru că PRO România este acum alternativă politică pentru toți cei care au comvingeri social democrate europene și care aprecieaza direcția și proiectele de dezvoltare a țării din perioadă 2012-2015 ! Așa cum am făcut și în 2012-vom luptă și vom salvă România din ghearele lui Dragnea ( noul Băsescu) și vom scoate iar țara din criză economică, socială și morală!”, a mai scris Ponta.

Preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, a declarat că până la finele anului Guvernul va aproba Fondul de investiţii locale, Fondul de dezvoltare a sistemului balnear şi schema de ajutor de stat pentru 1.000 de grădiniţe cu profil sportiv.

PSD ar lua în calcul şi impozitarea companiilor din energie şi s-a lansat într-un atac dur la sistemul bancar din România.

Liderul PSD Liviu Dragnea le-a cerut ministrului Justiţiei, Tudorel Toader şi lui Mircea Drăghici şi lui Florin Iordache ca, imediat după Anul Nou, să depună plângere penală pe numele lui Klaus Iohannis, pentru înaltă trădare.

