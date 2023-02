Emisiunea „România în direct”, de la Europa FM, a avut loc joi, 23 februarie, la prânz. Realizatorul Cătălin Striblea a spus că, în opinia lui, situația ministrului muncii marchează „un nou moment de jos al lumii în care trăim”. Și că reacția lui Marcel Ciolacu s-a înscris în categoria: „Când spui că victima nu e victimă până când sună la poliție, atunci încurajezi abuzatorii. Abuzatorii au parte de sprijin în gura mare”.

Dacă în aceste cazuri, cu uriașă vizibilitate publică, nu iei nicio măsură, ce se întâmplă acolo unde mii de femei nu știu la cine să apeleze. Ce faci când te sună șeful noaptea, când pune mâna pe tine? Cătălin Striblea:

Apoi, realizatorul a dat cuvântul ascultătorilor. În general reținute, sub matricea fricii și rușinii, de data aceasta mărturiile femeile care au sunat au fost personale și detaliate. „Nici nu pot să vă explic cât de dureros este”, a început povestească prima dintre femeile care au intrat în direct. „Mi-am călcat pe suflet ca să intru la radio. Am fost abuzată de soțul meu. Îmi aducea zilnic la cunoștință că voi muri de mâna lui. Am sunat la poliție. M-a sunat poliția înapoi: «Sigur vreți să venim?» Am spus să vină”, a continuat să povestească ea, plângând.

Femeia a descris că a fost supusă, de multe ori, atâtor rețineri și întrebări din partea autorităților, încât a fost presată să renunțe la plângeri. Până la urmă, ea a divorțat.

Cătălin Striblea a difuzat apoi înregistrarea dialogului dintre jurnalistul Cristian Andrei, de la Libertatea, și președintele PSD Marcel Ciolacu. „Despre ce victimă vorbim? Dacă colega se consideră victimă, să se ducă la poliție”, a răspuns politicianul.

Întrebată în interviul de angajare dacă pune loialitatea față de job peste dorința de sex

Următorii ascultători au numit atitudinea liderului social-democrat drept „un abuz de putere”. Un bărbat a explicat că această atitudine vine pe fondul a mii și mii de abuzuri împotriva femeilor, cele mai multe cazuri fiind neștiute. El a exemplificat cu un interviu de angajare în care o colegă, ca să-și probeze loialitatea, a fost pusă să explice ce va face dacă e chemată la job chiar noaptea, când tocmai face sex cu soțul ei. Renunță la sex sau nu, a fost întrebată colega?

În timpul emisiunii de la Europa FM au venit și mesaje care au descris momente în care poliția nu doar că nu a apărat victimele, „dar s-a întâmplat ca însuși polițistul să o violeze”. Era în urmă cu decenii, a povestit o femeie, dar „prietena mea, 30 de ani mai târziu, trăiește momentul ca și cum ar fi ieri”.

Cristina mă numesc. 14 ani de căsnicie, lovită din primele luni” și-a început mărturia, o altă femeie. Ea a povestit cum a plecat într-un centru de protecție, unde chiar psihologul a sfătuit-o să revină acasă. Să revin la abuzator.

„Și ce ai făcut?”. „Am revenit, aveam 25 de ani”, a povestit femeia, vădit tulburată. Apoi, ani mai târziu, a plecat, „am pus degetul pe hartă”. „Și dacă ajungi în instanță, pentru ordin de protecție, uneori ești întrebată dacă ai fost bătută.

„În aceeași postură (n.r. precum deputata din PSD) am fost pusă și eu”, a explicat Cristina. Ea a povestit că, într-un an de zile, de trei ori i s-a sugerat să accepte să ofere favoruri sexuale. A schimbat locurile de muncă. „Să vorbim e arma noastră”, a declarat ea. Victima a spus că există și șansa schimbării. Exemplificând, ea a mulțumit polițiștilor de la Secția 3 din Brașov. „Sunt și oameni care-și fac treaba. Ei m-au luat mereu în serios”.

„Problema e a societății, nu doar a statului”, a argumentat o altă ascultătoare. Iar ultima dintre femeile care a intrat în direct, Adina, a spus că „există riscul ca doamna deputată PSD să fie dată afară. Pentru că a făcut scandal. Eu, una, voi urmări cazul, chiar sunt curioasă ce se va întâmpla și vreau să văd dacă rămânem mioritici”, a conchis femeia, la finalul emisiunii.

