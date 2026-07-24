De ce concediază Porsche mii de angajați

Planul a fost prezentat Consiliului de Supraveghere de noul director general al Porsche AG, Michael Leiters, și a fost aprobat de reprezentanții acționarilor. Odată implementată această etapă, numărul total al posturilor eliminate va ajunge la 8.900, după ce 3.900 de angajați au fost concediați sub predecesorul lui Leiters, Oliver Blume.

Directorul general Michael Leiters a fost însărcinat cu revizuirea filialei de mașini sport Volkswagen, după ce aceasta a trecut de la a fi motor de profit la o situație de criză. De altfel, Volkswagen va concedia 120.000 de angajați și taie la jumătate numărul de modele până în 2035.

Constructorul german încearcă să revină la nivelurile de profit din anii anteriori, după ce investițiile masive în electrificare și prăbușirea vânzărilor pe piața din China au afectat puternic rezultatele financiare.

Cele mai multe concedieri vor avea loc în departamentele de cercetare și dezvoltare, unde compania consideră că necesarul de investiții și volumul de activitate s-au redus odată cu maturizarea noilor tehnologii de propulsie electrică.

Ziarul Bild a relatat că Leiters urmărește să elimine între 5.000 și 6.000 de locuri de muncă până în 2035.

Restructurarea va fi realizată în principal prin pensionări, plecări voluntare și alte forme de reducere naturală a personalului, astfel încât să fie respectate prevederile contractelor colective de muncă.

„Acum este momentul să finalizăm ultimii pași”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei.

Aproape 40% dintre angajații din Germania, afectați

Porsche are aproximativ 23.000 de angajați în Germania, iar cele 8.900 de posturi eliminate reprezintă aproape 40% din efectivul companiei din această țară.

Este una dintre cele mai ample restructurări anunțate de constructorul german de automobile sport de la listarea sa la bursă.

Vânzările continuă să scadă

Dificultățile Porsche sunt reflectate și în evoluția livrărilor.

În prima jumătate a anului 2026, compania a livrat 122.300 de automobile, în scădere cu 16% față de aceeași perioadă din 2025.

Rezultatele financiare au urmat aceeași tendință. În primul trimestru al anului, profitul net al companiei s-a redus cu 22%, ceea ce înseamnă aproape 200 de milioane de euro mai puțin comparativ cu perioada similară a anului trecut.

În același timp, veniturile au coborât cu peste 5%, până la 8,4 miliarde de euro.

Deși situația rămâne dificilă, compania estimează că marja operațională se va situa la finalul anului între 5,5% și 7,5%, iar marja EBITDA este prognozată între 15% și 17%.

Conducerea mizează pe reducerea costurilor, reorganizarea activității și adaptarea investițiilor la cererea actuală de pe piața auto pentru a stabiliza rezultatele financiare.

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