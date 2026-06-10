Portugalia mută două milioane de tone de nisip pentru a proteja plajele din Algarve

Portugalia mută o cantitate uriașă de nisip pentru a salva o parte dintre cele mai cunoscute plaje din Algarve, regiunea turistică din sudul țării, scrie The Portugal News. Aproximativ 1,4 milioane de metri cubi de nisip sunt dragate din larg și depuse pe țărm, între Quarteira și Garrão, pentru ca plajele să fie lărgite cu zeci de metri.

Operațiunea, coordonată de Agenția Portugheză de Mediu, vizează o porțiune de aproximativ 6,6 kilometri de coastă din municipiul Loulé. Proiectul este estimat la aproximativ 14,8 milioane de euro, adică în jur de 17 milioane de dolari, potrivit datelor publicate de autoritățile portugheze și de presa internațională.

Scopul lucrării este să încetinească eroziunea, să stabilizeze linia țărmului și să protejeze plajele înaintea sezonului turistic.

Nisipul este adus din larg și întins pe plajă

Planul pare simplu, dar lucrarea este una masivă. Nisipul este extras dintr-o zonă aflată la câțiva kilometri în larg, transportat pe mare și apoi pompat pe plajă. După ce ajunge la țărm, nisipul este întins și modelat pentru a reface profilul natural al plajei. Nu este o lucrare cu ziduri de beton sau diguri grele, ci o alimentare artificială a plajei cu sedimente, adică o încercare de a da mării un tampon natural înainte ca valurile să ajungă la faleze și la zonele construite.

Cantitatea oficială este de aproximativ 1,4 milioane de metri cubi de nisip, adică peste două milioane de tone.

Plajele pot câștiga până la 37 de metri

Intervenția ar urma să lărgească plajele cu aproximativ 30-40 de metri, în funcție de zona de coastă. În presa internațională, proiectul a fost prezentat ca o operațiune prin care plajele din Algarve ar putea câștiga în medie în jur de 37 de metri.

Zonele vizate, Quarteira, Forte Novo, Trafal, Vale do Lobo și Garrao, sunt unele dintre cele mai cunoscute de pe litoralul portughez. În timpul verii, plajele din Algarve sunt pline de turiști, umbrele, șezlonguri și familii care vin pentru mare și soare. Tocmai această valoare turistică face ca protejarea litoralului să fie o miză economică importantă pentru Portugalia.

De ce trebuie refăcute plajele

Coasta dintre Quarteira și Garrao este expusă eroziunii. Valurile, vântul, furtunile și lipsa sedimentelor au făcut ca marea să înainteze treptat spre interior. Autoritățile portugheze spun că lucrarea urmărește protejarea liniei de coastă, reducerea retragerii țărmului și întărirea rezistenței zonei în fața fenomenelor meteo severe.

Algarve nu se confruntă doar cu o problemă locală. Pe multe coaste europene, eroziunea devine tot mai greu de gestionat, iar creșterea nivelului mării pune presiune suplimentară pe plaje, faleze, drumuri, hoteluri și locuințe.

O lucrare făcută înainte de sezonul turistic

Lucrările au fost programate astfel încât să fie finalizate înaintea sezonului de plajă. Etapa principală a intervenției a început în aprilie 2026, după instalarea echipamentelor offshore, iar autoritățile estimau finalizarea înainte de începutul sezonului estival. Compania implicată în lucrări este Dravo S.A., subsidiara spaniolă a grupului olandez Van Oord, specializat în dragare și lucrări maritime. Contractul a fost semnat cu Agenția Portugheză de Mediu.

Lucrările includ dragarea și transportul sedimentelor marine, refacerea profilului plajei, depunerea nisipului și monitorizarea de mediu pe durata operațiunii.

Nu este prima intervenție de acest fel

Plajele din această zonă au mai fost alimentate artificial cu nisip în trecut. Documentele portugheze menționează intervenții similare în 1998, 1999, 2006 și 2010. După unele lucrări anterioare, o parte din nisipul depus a fost pierdută în timp, dusă din nou de valuri și curenți. De aceea, astfel de intervenții nu sunt o soluție definitivă, ci o metodă prin care autoritățile câștigă timp și reduc riscurile pentru zonele de coastă.

Alimentarea artificială cu nisip este considerată o variantă mai blândă decât construcțiile grele din beton sau piatră, pentru că păstrează aspectul natural al plajei. Pentru turiști, diferența vizibilă este simplă: plaja devine mai lată.

Megaoperațiunea din Algarve presupune mutarea unei cantități atât de mari de nisip cu nave specializate, conducte, utilaje, combustibil, inginerie, studii de mediu și monitorizare. Portugalia încearcă astfel să protejeze una dintre cele mai importante zone turistice ale sale înainte ca eroziunea să afecteze și mai mult plajele.

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