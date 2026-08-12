Interzicerea „substanțelor chimice eterne” (PFAS) din ambalajele alimentare

Cea mai importantă prevedere cu aplicabilitate imediată vizează interzicerea comercializării pe teritoriul UE a ambalajelor alimentare care conțin substanțe per- și polifluoroalchilice (PFAS) peste limitele stabilite de regulament.

Cunoscute sub denumirea populară de „substanțe chimice eterne” (forever chemicals), compușii PFAS au fost utilizați zeci de ani în industria alimentară pentru capacitatea lor de a respinge apa și grăsimile. Aceștia se regăsesc frecvent în ambalaje pentru fast-food, cutii pentru pizza, recipiente pentru mâncarea la pachet, hârtie pentru panificație și pungile de popcorn destinate preparării la cuptorul cu microunde.

Decizia Comisiei Europene de a restricționa aceste substanțe vine pe fondul numeroaselor studii științifice care avertizează că PFAS se acumulează în organismul uman și în mediul înconjurător pe termen nedeterminat, reprezentând un risc major pentru sănătatea populației.

Ce se întâmplă cu ambalajele de unică folosință

În timp ce interdicțiile privind substanțele chimice toxice se aplică imediat, alte măsuri menite să reducă poluarea vor fi implementate treptat, pentru a lăsa timp pieței să se adapteze. Majoritatea normelor privind trasabilitatea, reciclabilitatea și obiectivele de reutilizare vor deveni obligatorii abia din anul 2030.

Totuși, regulamentul trasează deja un calendar clar pentru restricționarea anumitor ambalaje de unică folosință. Printre produsele care vor dispărea treptat de pe piață se numără ambalajele pentru porții foarte mici, cum ar fi recipientele miniaturale pentru cosmetice (de exemplu, clasicele sticluțe de șampon și gel de duș din hoteluri), dar și anumite formate din plastic considerate inutile de normele europene. Procentele de reducere și termenele de implementare vor diferi în funcție de material, de destinația ambalajului și de contactul acestuia cu produsele alimentare.

Noi obligații pentru companii: trasabilitate și costuri pentru gestionarea deșeurilor

Noul cadru legislativ UE 2025/40 nu modifică doar compoziția produselor, ci extinde masiv responsabilitatea operatorilor economici pe întregul lanț de aprovizionare. Scopul măsurilor este eliminarea diferențelor dintre legislațiile naționale și facilitarea comerțului transfrontalier în interiorul Pieței Unice Europene, însă cu prețul unor eforturi suplimentare de conformare.

Principalele obligații pentru producători și importatori sunt următoarele:

Documentație și conformitate: Producătorii sunt obligați să întocmească și să păstreze permanent documentația tehnică, pentru a putea demonstra oricând că ambalajele respectă standardele UE.

Producătorii sunt obligați să întocmească și să păstreze permanent documentația tehnică, pentru a putea demonstra oricând că ambalajele respectă standardele UE. Filtru de siguranță la import și distribuție: Importatorii au datoria legală de a verifica trasabilitatea și conformitatea produselor ambalate intrate în UE. Mai mult, distribuitorii sunt obligați să refuze punerea pe piață a produselor dacă au motive întemeiate să creadă că ambalajul acestora încalcă noile reguli.

Importatorii au datoria legală de a verifica trasabilitatea și conformitatea produselor ambalate intrate în UE. Mai mult, distribuitorii sunt obligați să refuze punerea pe piață a produselor dacă au motive întemeiate să creadă că ambalajul acestora încalcă noile reguli. Contribuții financiare extinse: Toate companiile care introduc ambalaje pe o piață națională trebuie să contribuie financiar la costurile operaționale pentru colectarea, sortarea, reciclarea și gestionarea deșeurilor aferente.

De asemenea, noile ambalaje vor trebui să conțină informații standardizate, clare, care să permită identificarea rapidă a producătorului sau a importatorului.

Pentru a preveni riscurile asociate cu anumite sectoare sensibile, legislația a prevăzut și excepții. Astfel, pentru ambalajele medicale sau cele destinate produselor periculoase s-au stabilit derogări și calendare diferite de implementare, pentru a nu fi afectată siguranța cetățenilor, stabilitatea produselor sau accesul pacienților la medicamente.