Cine este Robert Jărcălău de la „Burlacii: Foc în Paradis”. Mama lui este chinezoaică, iar tatăl e român

PRO TV transformă căutarea iubirii într-o experiență în care nimic nu rămâne mult timp neschimbat: aduce în fața telespectatorilor show-ul de dating „Burlacii: Foc în Paradis”.

În noua emisiune de la PRO TV, care debutează pe 14 septembrie 2026, concurenții ajung într-un decor exotic, se cunosc, formează conexiuni și încearcă să-și găsească locul într-un grup în care atracția, gelozia, competiția și emoțiile pot schimba regulile de la o zi la alta. Iar noi apariții pot da peste cap relațiile deja formate, iar Ceremonia Trandafirilor poate decide cine continuă și cine pleacă.

Printre concurenții care se luptă pentru premiul de 50.000 de euro se regăsește și Robert Jărcălău, un antreprenor în vârstă de 25 de ani.

Tânărul vine cu o poveste de familie aparte: este jumătate român și jumătate chinez, mama sa fiind chinezoaică, iar tatăl lui român. Deși nu vorbește fluent limba chineză, tânărul spune că păstrează o legătură cu originile familiei sale și se consideră mai mult român decât chinez.

În iubire, vine după o relație de șase ani și jumătate, începută când avea doar 16 ani. Este singur de aproximativ doi ani și spune că a venit la casting din curiozitate, pentru a vedea dacă se poate lega ceva interesant din această experiență.