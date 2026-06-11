Poștașul a ignorat directivele pentru a evita furturile

Un poștaș din orașul Vevey a fost concediat de Poșta Elvețiană după 42 de ani de activitate, în urma unor neînțelegeri legate de modul în care își desfășura munca. Jean-Daniel Taverney, care urmează să împlinească 60 de ani, a declarat pentru publicația „24 heures” că și-a pierdut locul de muncă în luna februarie, deși contractul său a rămas în vigoare până la 31 mai.

Potrivit acestuia, a ales să nu respecte anumite directive ale angajatorului și a continuat să livreze zilnic corespondența de tip B și să urce coletele până la etajele locatarilor.

Poștașul susține că a luat această decizie deoarece în holurile blocurilor erau raportate frecvent furturi de colete. Spune că a acționat în interesul clienților și în spiritul misiunii de serviciu public pe care o consideră esențială pentru activitatea Poștei.

Conform publicației Blick, parte a grupului Ringier, cazul bărbatului apare într-un context mai amplu de transformare a serviciilor poștale din Elveția.

În timp ce volumul scrisorilor tradiționale este în scădere, numărul coletelor continuă să crească, iar angajații sunt supuși unei presiuni tot mai mari.

Sindicatul cere reangajarea

Jean-Daniel Taverney a fost activ și în mișcarea sindicală și contestase anterior o reorganizare locală pe care o considera nefavorabilă angajaților.

Sindicatul Syndicom i-a luat apărarea și consideră concedierea nejustificată și abuzivă, solicitând reintegrarea fostului poștaș și intenționează să ducă cazul în fața Tribunalului Muncii.

Reacția Poștei Elvețiene

Poșta Elvețiană a refuzat să comenteze cazul individual, însă a respins orice legătură între concediere și activitatea sindicală a fostului angajat. Compania susține că regulile interne sunt necesare pentru a asigura un serviciu rapid, fiabil și sigur, adaptat evoluției volumelor de livrări și cerințelor de securitate.

Într-un comunicat transmis presei, instituția a precizat că, în situațiile în care directivele nu sunt respectate, sunt preferate dialogul, consilierea și măsurile de sprijin înainte de a se ajunge la sancțiuni.

Poșta a subliniat că, în cazul angajaților mai în vârstă, concedierea este luată în considerare doar ca ultimă soluție și după o analiză atentă a situației. Reprezentanții companiei au transmis că tratează situația cu maximă seriozitate și că dosarul va fi analizat împreună cu conducerea și partenerii sociali pentru a obține o imagine completă asupra circumstanțelor. Din motive legate de protecția datelor personale, Poșta Elvețiană a precizat că nu poate oferi alte detalii despre acest caz.

Tot în Elveția, după o carieră de 25 de ani în cadrul Departamentului Federal de Apărare, Protecție Civilă și Sport (DDPS), Mauro Mantovani (62 de ani) a fost concediat pentru că „vorbea încet” și ținea cursuri prea „monotone”. Solicitat frecvent de mass-media pentru a comenta conflictele globale și fost lector la Academia Militară din cadrul prestigiosului institut ETH Zurich, Mantovani a fost dat afară brusc în iulie 2024, ajungând direct pe listele Oficiului pentru Primirea Șomerilor (ORP). Expertul nu a acceptat decizia și a declanșat o amplă bătălie juridică, acuzând o „agendă ascunsă” a superiorilor.

Recent, Tribunalul Administrativ Federal i-a dat câștig de cauză, stabilind că demiterea sa a fost complet nejustificată și obligând statul elvețian la plăți compensatorii masive.

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