Cum s-a produs tragedia

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Din primele cercetări, polițiștii rutieri au stabilit că la kilometrul 240+230 metri, în localitatea Lazaret, din județul Sibiu, o bucată de stâncă a căzut de pe versant peste un autoturism condus spre Sibiu de către o femeie în vârstă de 36 de ani.

Aceasta a reușit să se autoevacueze, dar în mașină a rămas încarcerat un bărbat în vârstă de 71 de ani. Acesta a fost scos în stare de inconștiență din autoturism. În ciudat manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical sosit la fața locului, bărbatul a fost declarat decedat în urma leziunilor suferite.

CNAIR explică lipsa plaselor de protecție din zonă

CNAIR a explicat lipsa plaselor de protecție din zonă prin faptul că versantul este acoperit de o pădure deasă care ar fi trebuit defrișată pentru a fi efectuate lucrări de securizare a versanților.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, a precizat că se așteaptă ancheta poliției pentru a se înțelege cum s-a produs incidentul.

„Este o zonă cu pădure deasă, unde nu au căzut niciodată pietre până acum. A fost pentru prima dată. Nici nu se pot monta plase pentru că ar trebui să defrișezi pădurea pentru a le putea monta. (…) Oricum noi putem să intervenim până la o înălțime de 5 metri maxim, mai sus ține de administratorul pădurii”, a spus, marți, Alin Șerbănescu pentru Libertatea.

El a mai susținut că „este imposibil de pus plasă” acum în locul în care s-a produs incidentul. „Practic ar trebui să tăiem copacii ca să punem plasă, ceea ce ar contraveni clar normelor de mediu”, a mai adăugat acesta.

Fără indicatoare rutiere de avertizare în zonă

Întrebat dacă există în acea zonă un semn de circulație care să atragă atenția asupra faptului că pot cădea pietre de pe versanți, purtătorul de cuvânt al CNAIR a precizat: „Nu! Pentru că acolo nu au niciodată căderi de pietre. Fiind pădure, nici nu ar trebui să se întâmple acest lucru. (…) Avem alte zone unde am și montat plase și sunt și semne că există riscuri de căderi de pietre. Dar această zonă nu a produs niciodată astfel de evenimente. Logic, nici nu ar trebui să se producă”.

Potrivit oficialului CNAIR, bolovanul care a căzut marți pe o mașină care circula pe DN7 ar fi avut o lungime de aproximativ 40 de centrimetri. De asemenea, se vehiculează că bucata de stâncă a căzut de la o înălțime foarte mare.

Din luna martie sunt montate plase de protecție pe DN 7

Restricții de circulație au fost instituite pe DN 7, în zona Valea Oltului, din 16 martie și până pe 31 iulie, pentru executarea lucrărilor de protecție a versanților: rânguire, îndepărtarea blocurilor de rocă și montarea plaselor de protecție.

Barierele de retenție montate recent pe Valea Oltului blochează deja cantități importante de pietre și stânci care riscau să lovească mașinile în mers.

„Barierele de retenție își dovedesc deja eficiența pe DN 7 – Valea Oltului! Poate că, la prima vedere, o barieră plină cu pietre pare doar un element care trebuie curățat. În realitate, este dovada că și-a îndeplinit misiunea: a oprit materialul căzut de pe versanți înainte ca acesta să ajungă pe partea carosabilă”, a precizat, pe 16 iulie, DRDP Craiova, într-o postare pe Facebook.

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