Andreea și Cabral Ibacka s-au straăduit să se adapteze schimbărilor survenite după divorț. Antenția ei, ca și în cazul fostului soț, este concentrată asupra celor doi copii pe care îi au împreună, Namiko și Tiago.

Andreea Ibacka: „Rănile se vindecă alături de ai mei”

Fire organizată, actrița reușește să se împartă între responsabilitățile de mamă, dar și proiectele online pe care le are. Dincolo de zâmbetul pe care îl afișează pe rețelele sociale, Andreea Ibacka a mărturisit că perioada prin care trece nu e deloc ușoară.

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„Social media nu este ora mea de terapie. Faptul că sunt discretă cu viața personală este o opțiune, nu anulează suferința. Aleg eleganța în locul spectacolului. Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice.

Rănile se vindecă alături de ai mei. Nu îmi doresc să apar pe prima pagină a presei în urma unui divorț, acest “minut de celebritate” nu se regăsește printre opțiunile mele. Există și altele, bazate pe ceea ce mă definește ca om și artist. Mă știți de atâția ani, aceasta a fost dintotdeauna direcția. Am colaborări în curs, responsabilități și cheltuieli. Și sunt încrezătoare că voi nu judecați superficial fiecare postare. Promit să revin cu lucruri extraordinare în plan profesional. Vă mulțumesc pentru susținere, feedback și recomandări!”, a precizat ea pe rețelele sociale.

Andreea Ibacka, dependentă de sport

Andreea Ibacka a fost dintotdeauna preocupată de imaginea ei. Admirată pentru silueta de invidiat pe care și-a păstrat-o de-a lungul timpului, ea a vorbit deschis despre alegerea făcută.

„Eu n-am slăbit spectaculos, n-am avut niciodată multe kilograme. Diferența vine acum din antrenamentele constante. Mușchii schimbă postura, felul în care se așază hainele pe corp, energia și, mai ales, încrederea cu care le port. De câteva luni îmi programez antrenamentul (sală sau pilates) printre primele lucruri din agendă. Dacă îl las „când am timp”, nu-mi rămâne niciodată”, a adăugat ea.

Foto: Instagram

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