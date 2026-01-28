Nadia a fost supusă abuzurilor fizice și psihice, inclusiv bătăi, arsuri și vânzare la licitație de sclavi, în timpul captivității în Mosul. A povestit despre cruzimea femeilor ISIS față de prizonieri și despre cum acestea erau tratate ca „sabaya”, termen utilizat pentru a desemna sclavele sexuale.

În genocidul yazidi din 2014, peste 6.000 de femei și copii au fost capturați de ISIS, iar bărbații, inclusiv șase frați ai Nadiei, au fost executați. Nadia a reușit să evadeze după luni de prizonierat, refugiindu-se în Germania, unde și-a refăcut viața și a devenit o voce pentru victimele abuzurilor.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Convertire la islam sau moarte

Nadia Murad, o tânără de origine yazidi, a fost capturată de militanții ISIS la vârsta de 21 de ani, în 2014, când satul său natal Kocho, din nordul Irakului, a fost invadat.

Ea a povestit că gruparea teroristă le-a oferit doar două opțiuni locuitorilor satului său, „convertire la islam sau moarte”.

Nadia Murad, activistă yazidită pentru drepturile omului, a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2018, împreună cu Denis Mukwege, pentru eforturile lor de a pune capăt folosirii violenței sexuale ca armă în războaie și conflicte armate.

„6 dintre frații mei au fost executați de la mică distanță”

„Nu ne-am convertit! La scurt timp, localnicii au fost duși la o școală, iar bărbații, inclusiv 6 dintre frații mei, au fost executați de la mică distanță”, a relatat ea.

După execuțiile bărbaților, atenția militanților s-a îndreptat asupra femeilor și copiilor.

Nadia Mourad. Foto: Profimedia

„Ultimul lucru pe care l-am auzit de la mama mea a fost: «Am să mor». Nu am mai văzut-o niciodată”

„Nu voi uita niciodată cum arăta mama în acea zi, cu eșarfa albă dată pe spate, părul ei era ciufulit și dezordonat. Fără să spună un cuvânt, și-a sprijinit capul pe genunchii mei. Când unul dintre bărbați m-a apucat și m-a smuls de lângă ea, am țipat și am implorat. Ultimul lucru pe care l-am auzit de la mama mea a fost: «Am să mor». Nu am mai văzut-o niciodată”.

Femeile și fetele au fost urcate în autobuze și duse în Mosul, unde Nadia a fost bătută, scuipată și arsă cu țigări înainte de a fi vândută la o licitație de sclavi.

Arsă cu țigările, vândută la licitație de sclavi

Deja în timpul călătoriei, militanții au început să le hărțuiască și să le molesteze. „Autobuzul era înfricoșător de tăcut în timp ce mergeam. Tot ce auzeam erau pașii unui alt militant care se plimba pe culoar”, a scris Nadia.

Pe parcursul captivității sale, Nadia a suferit abuzuri fizice și emoționale constante. Odată, când a fost agresată, a strigat: „Ne-ați adus aici. Ne-ați forțat să venim, iar acest bărbat nu mă lasă în pace!”.

Nadia Mourad. Foto: Profimedia

Ce înseamnă „sabaya”

Drept răspuns, un comandant ISIS i-a spus: „Ești aici ca să fii sabaya și vei face ce-ți spunem noi”. Termenul „sabaya” se referă la „sclavă sexuală”.

În timpul captivității, Nadia a observat că violențele erau susținute nu doar de bărbați, ci și de femeile din ISIS.

Femeile ISIS, mai crude decât bărbații

„Erau chiar mai crude decât bărbații. Le băteau și înfometau pe sabaya din gelozie, furie sau poate doar pentru că eram ținte ușoare”, a povestit ea.

Nu înțeleg cum poate cineva să rămână nepăsător când mii de yazidi sunt vânduți în sclavie sexuală și violați până când trupurile lor cedează.

După luni de suferință, Nadia a reușit să evadeze sărind un zid și cerând ajutor la o casă din apropiere.

Găzduită de oameni care și-au riscat viețile pentru a o proteja, ea a ajuns în cele din urmă într-o tabără de refugiați și, ulterior, s-a mutat într-un apartament modest din Germania.

În ultimele zile, presa internațională a publicat și alte povești cutremurătoare ale femeilor yazidi care au fost prizoniere ISIS:

