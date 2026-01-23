  • Aproape 3.600 de supraviețuitori au fost salvați, potrivit Biroului pentru salvarea yazidiților răpiți din regiunea Kurdistan (Irak).
  • Un videoclip postat pe TikTok a fost crucial în localizarea și eliberarea Fawziei după un deceniu de teroare. Voluntarii care au descoperit imaginile au reușit să o salveze din Gaza, unde ajunsese din Siria, via Turcia.
  • După eliberare, Fawzia trăiește în Germania, unde învață limba și visează să devină asistentă medicală.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

10 ani de captivitate, 10 ani de violență, 10 ani de frică. Apoi vine acest moment care face înconjurul lumii: o tânără cade zâmbind în brațele mamei sale, care îi dă părul la o parte de pe față. Nu se văzuseră de un deceniu.

Pe 2 octombrie 2024, ostatica ISIS Fawzia Ameen Saydo a fost, în sfârșit, eliberată.

A fost un sentiment foarte plăcut. Mama mi-a făcut un duș. Și am dormit în brațele ei.

O copilărie sfârșită prea devreme

Fawzia și-a văzut copilăria distrusă la doar 9 ani, când a fost răpită de ISIS. În timpul captivității, ea a trăit momente de groază și suferință.

A crescut în orașul Sinjar (nordul Irakului) cu 5 frați și părinții ei. Iubea școala, în special lecțiile de engleză.

Copilăria ei, spune ea, a fost minunată. Până pe 3 august 2014, ziua genocidului împotriva yazidiților, o minoritate religioasă. Copilăria ei s-a încheiat la vârsta de 9 ani.

Răpită și ținută 9 luni într-o închisoare subterană din Siria

„Știam că ISIS va ataca”, spune ea. În timp ce părinții și cei 3 frați ai ei reușesc să scape cu o mașină, Fawzia și alți 6.416 yazidiți sunt răpiți de teroriști și duși în Siria.

„Am fost ținuți într-o închisoare subterană, înfometați. Plângeam tot timpul. Am fost forțați să ne convertim la islam și să ne rugăm”, spune Fawzia.

Nu a văzut soarele timp de 9 luni. Și-a pierdut complet noțiunea timpului. Teroriștii i-au făcut fotografii și au pus un anunț de vânzare pe Telegram: „Fiecare femeie avea prețul ei”.

„Era ca și cum vindeau fructe”

Ce preț era afișat pentru ea? „Cred că am fost un cadou”.

Fawzia este oferită spre vânzare în așa-numitele piețe matrimoniale. „Era ca și cum vindeau fructe. Trebuia să trecem pe lângă teroriștii ISIS. Mai întâi, se uitau la noi din față, apoi din spate”, povestește ea.

„Nu pot uita ce mi-au făcut, dar trebuie să merg mai departe”, a declarat Fawzia.

„Am vrut să mă sinucid de 21 de ori”

Două tentative de evadare eșuează. Unui islamist i se face milă de ea și vrea să o ducă pe Fawzia la părinții ei. Teroriștii îl ucid. Speranța moare.

„Am încercat să mă sinucid de 21 de ori”, spune ea. Tatăl ei moare.

A fost vândută de cinci ori în total și înrobită ca servitoare. Unele familii au bătut-o sau au închis-o. „Era ca și cum ar fi bătut un animal”, spune Fawzia.

Altele au vrut să o folosească drept sclavă sexuală.

Doi copii despre care nu vrea să vorbească, făcuți abuzatorul ei

A reușit să plece din Siria, a mers pe jos până în Turcia, apoi din Turcia, folosind un pașaport falsificat, a zburat în Egipt.

De acolo, au luat un taxi până în Gaza pentru a se întâlni cu un terorist palestinian ISIS, susținător al
Hamas. „Aveam 10 ani când m-a violat pentru prima dată”, spune ea.

Fawzia a avut doi copii cu abuzatorul ei. Ce s-a întâmplat cu ei: Nu vreau să vorbesc despre asta. Nu vreau să-mi amintesc de ei”.

Evadarea cu ajutorul TikTok

Pe 7 octombrie 2023, gruparea teroristă Hamas a atacat civili israelieni. Apoi, rachete au căzut asupra Gazei. „Inamicii înarmați s-au ascuns în subteran. Nu mai puteau să mă supravegheze”, spune ea.

Singura aliată a Fawziei: mama abuzatorului ei. În ciuda pericolului mortal, ea îi dă un telefon mobil. „Așteptam această oportunitate de 10 ani”, spune Fawzia.

Ea postează o cerere de ajutor pe TikTok. Mai multe țări o contactează, iar armata israeliană (IDF) o salvează din Fâșia Gaza, pe 3 octombrie 2024.

„Nu îmi venea să cred că după atâția ani cineva mă va găsi și va încerca să mă salveze”, povestește Fawzia.

Un nou început în Germania, unde visează să se facă asistentă medicală

Acum, Fawzia locuiește în Germania, unde încearcă să-și refacă viața. A început să învețe limba germană și visează să devină asistentă medicală.

Acei 10 ani mi-au luat totul. Mi s-au refuzat școala, visurile, pur și simplu totul. Dar acum sunt o persoană liberă și am din nou speranță. Visurile sunt lucruri frumoase.

„Vreau să ajut oamenii, așa cum și eu am fost ajutată”, a spus ea.

„Încerc să învăț să iubesc”

Va putea vreodată să se căsătorească cu un bărbat din dragoste? „E o chestiune de noroc. Încerc să învăț să iubesc”.

Cea mai mare dorință a ei: ca și ceilalți 4 frați ai ei și mama ei să poată veni și ei în Germania. Deși ISIS nu mai controlează orașul Sinjar, situația rămâne tensionată.

Nu este ușor pentru Fawzia să vorbească despre trecutul ei. A participat la un proiect cinematografic. În „Hearing Their Voices”, Națiunile Unite și ONG-ul „Generative AI for Good” folosesc inteligența artificială pentru a spune poveștile a 5 femei care au suferit violență sexuală.

Povestea Fawziei este doar una dintre multele suferințe prin care au trecut femeile yazidite captive la ISIS.

Prin curajul ei de a-și împărtăși experiența, Fawzia speră să aducă mai multă conștientizare asupra ororilor comise și să inspire alte victime să nu-și piardă speranța.

Vreau să devin mai curajoasă. Unii oameni care au trecut prin multe lucruri rele vor să-și pună capăt vieții. Vreau să le spun: Oamenii își recapătă întotdeauna puterile și o pot lua de la început. Speranță există întotdeauna.

Citiți și: Tânăra Sipan Khalil, 7 ani de abuzuri și torturi inimaginabile sau ce înseamnă să fii sclava șefului ISIS: „Totul a plecat de la caietul meu secret”

Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
Analiză Exclusiv
Știri România 07:00
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
România definește pentru prima dată spitalele strategice: criterii stricte, dotări obligatorii și evaluare de performanță
Știri România 22 ian.
România definește pentru prima dată spitalele strategice: criterii stricte, dotări obligatorii și evaluare de performanță
Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Stiri Mondene 22 ian.
Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Exclusiv
Stiri Mondene 22 ian.
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 21 ian.
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
