Până să ajungă în Statele Unite, Lucian Silviu Tudor a lucrat opt ani în Japonia. Pentru că nu știa prea bine limba japoneză, brăileanul recunoaște că a făcut și munca de jos, care l-a ajutat, de fapt, să-și dezvolte cariera în domeniul culinar.

„Am ajuns în Los Angeles prin intermediul unei companii japoneze, Global Dining, care gestionează o rețea de peste 50 de restaurante în Tokyo. Am activat la această companie din 2010 în Tokyo, începând de la spălător de vase, la șters mesele în restaurant, și toate pentru că nu eram fluent în japoneza. După trei ani, am devenit ospătar și bartender, iar peste alți trei ani, am câștigat un concurs, datorită căruia am fost promovat pentru prima oară în poziția de manager general la un restaurant foarte prestigios. Nu doar ca am reușit să construiesc o echipă perfectă pentru un restaurant de succes, dar am oferit de câteva ori în săptămâna muzică LIVE și flash-mob pentru clienți, fapt ce a popularizat și mai mult restaurantul în industria culinară din Japonia. Așa am învățat funcția unui manager general, iar după aproape un an, am fost avansat în funcția de manager de rețea pentru șase restaurante', a declarat brăileanul Lucian Silviu Tudor într-un interviu pentru „Hora in America”, o revistă a comunității românești din Statele Unite.