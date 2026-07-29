Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

  • Procedura a costat 240.000 de coroane cehe, circa 10.000 de euro, iar urna cu cenușa bărbatului a fost trimisă familiei prin poștă.
  • Fiul său, Michal, a descris suferința tatălui și dificultățile birocratice întâmpinate pentru a respecta dorința acestuia de a muri cu demnitate.
  • Datele Alliance VITA arată o creștere anuală a cererii de servicii de sinucidere asistată, deși legalizarea rămâne controversată.

Sinuciderea asistată continuă să fie un subiect extrem de controversat în Slovacia și în alte țări din Europa Centrală.

Tatăl suferind de ALS

Povestea emoționantă a lui Michal, un tânăr slovac care a împărtășit experiența tatălui său bolnav de scleroză laterală amiotrofică (ALS), a reaprins dezbaterea cu privire la legalizarea acestei practici.

Tatăl său, în vârstă de 68 de ani, a ales să își pună capăt suferinței în Elveția, unde procedura este legală,

ALS este o boală incurabilă ce duce treptat la pierderea controlului asupra mușchilor, lăsând mintea pacientului intactă, dar corpul complet paralizat.

„Nu mai poți merge, vorbi, înghiți și, în cele din urmă, te sufoci cu conștiința întreagă”, a explicat Michal, descriind chinul tatălui său.

„Michal, nu vă pot lăsa pe mama ta și pe tine să mă schimbați de scutece și să vedeți cum mă sufoc în convulsii”

După ce a aflat diagnosticul, bărbatul, care și-a petrecut întreaga viață lucrând în construcții, a decis să nu își lase familia să asiste la suferința sa.

M-a prins de mână și, abia reușind să vorbească, mi-a spus: «Michal, nu vă pot lăsa pe mama ta și pe tine să mă schimbați de scutece și să vedeți cum mă sufoc în convulsii. Vreau să plec ca un bărbat».

Familia a căutat o soluție și, după luni de luptă cu birocrația și obținerea documentelor necesare, au ajuns în Elveția.

În ciuda slăbiciunii fizice din ce în ce mai mari, bărbatul bolnav a reușit să își ducă decizia până la capăt.

„A plecat în pace”

„După ce a băut lichidul prescris, s-a uitat la mine cu recunoștință și dragoste în ochi. A plecat în pace”, a relatat Michal.

Costurile procedurii s-au ridicat la echivalentul a 240.000 de coroane cehe, circa 10.000 de euro, iar urna cu cenușa tatălui său i-a fost expediată prin poștă.

Povestea a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare, Michal punând o întrebare retorică: „De ce trebuie să fug ca un criminal în străinătate și să mă îndatorez pentru ca o persoană dragă să nu sufere?”.

Potrivit datelor publicate de Alliance VITA, cererea pentru servicii de sinucidere asistată și eutanasie este în creștere anuală.

În ciuda acestei tendințe, legalizarea acestor practici rămâne o temă sensibilă, blocată adesea de decizii politice și dezacorduri sociale.

Unde este legală procedura de eutanasie asistată medical

Eticianul David Černý a subliniat. într-un podcast. că majoritatea cehilor susțin legalizarea eutanasiei, însă procesul legislativ este întârziat din cauza divergențelor politice.

Sinuciderea asistată medical este legală în Elveția din 1942, iar eutanasia se poate face în alte țări din Europa, Belgia, Olanda, Luxemburg, Spania și Austria, potrivit La Stampa. Deși cadrul legal o permite, utilizarea practică rămâne blocată de lipsa unor reglementări legislative clare în Portugalia și în Germania.

Controversata procedură este legală și în Canada, Columbia, Noua Zeelandă, Australia și mai multe state din SUA (California, Washington, New Jersey, Colorado, New Mexico, Hawaii).

Un argument împotriva eutanasiei sau a sinuciderii asistate de medici îl reprezintă Jurământul lui Hipocrate, care datează de aproximativ 2.500 de ani, cu o versiune mai modernă scrisă în 1964. Toți medicii depun acest jurământ.

„Când oamenii nu mai suportă durerile, ce fac?”

În 2022, Libertatea a realizat interviu cu un medic din Elveția despre procedura controversată. „Când oamenii nu mai suportă durerile, ce fac?”, a spus el. Moartea asistată este un subiect de mare complexitate umană, medicală și legală.

Pe 23 august 2022, românul Eugen Marin Sabău, 46 de ani, paraplegic, a devenit primul deținut din Spania care a primit dreptul de a fi eutanasiat în spitalul penitenciar în care se afla. În Spania, Legea eutanasiei a intrat în vigoare în 2021.

Dacă aveți gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, puteți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00 la numărul de telefon 0800.801.200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037.445.6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă non-stop.

În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

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