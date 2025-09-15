„Așa arată geanta unui livrator. În aceste condiții este livrată mâncarea la domiciliu. După ce am văzut această imagine, mă voi gândi de două ori înainte de a-mi mai face comenzi online. Parcă gătitul nu mai sună atât de rău”, a scris AC Bike pe Facebook.

Peste 600 de oamenii au lăsat comentarii la postare, iar internauții s-au împărțit în două tabere. Unii au minimalizat problema, subliniind că mâncarea este livrată în recipiente sigilate, conform Știri de Cluj.

„Ce are geanta? Este murdară pe exterior. Mâncarea este în recipiente. Recipientele în pungi sigilate…”/ „Figuri. Mâncarea e împachetată în caserole/pungi sigilate.”/ „Mâncarea e în caserole de multe ori sigilate (la supe), ambalată în pungi capsate pentru că românii mai furau un burger din pachet. Nu mâncați direct de pe exteriorul genții, iar uneori bucătăriile în care e gătită mâncarea sunt mai mizere decât geanta”, sunt câteva dintre comentarii.

Pe de altă parte, mulți internauți au susținut poziția youtuberului, criticând firmele de livrare pentru lipsa de responsabilitate.

„Ok, dacă ai o geantă personală și transporți mâncare pentru tine, da, faci ce vrei cu sănătatea ta. Dar când ești livrator / flotă Delivery și duci mâncare altor oameni (clienți, care plătesc bani grei), mi se pare inadmisibil. Repet, inadmisibil”/ AC Bike Cluj: Poate că de igienizarea genților ar trebui să se ocupe tot firma care distribuie mâncarea. Dacă lucrătorul, vai de mama lui, are o singură geantă, când s-o spele să o usuce că a doua zi să fie din nou la program! Poate că nu-și permit nici măcar resursele necesare.”

Unii comentatori au evidențiat eforturile fizice și condițiile dificile în care livratorii își desfășoară activitatea.

„Bai voi, acum vedeți cum arată gențile, pai cam cum vreți să arate când lucrătorii merg zilnic pe bicicletă, trotinetă etc., prin praf, prin ploaie, ajung la restaurante să ridice comenzile, pun gențile pe jos. Eu chiar mă mir că la unii le văd cât de cât curate sau nah, poate sunt mai noi.”/ „Sa alergi și tu ca ei la 40 de grade, pe ploaie, prin noroaie și după să mai comentezi, postaci lipsit de empatie. Mâncarea este livrată de români și străini ce sunt plătiți de patroni și ei sunt forțați de nevoi și probleme să lucreze pe sume foarte mici/cursă și indiferent de km parcurși… și la final? Clientul nu știe nici să spună mulțumesc?”.

Amintim că un livrator din Bangladesh a trecut recent prin clipe de groază în București, după ce un tânăr s-a apropiat de el, a pornit filmarea și l-a lovit cu pumnul în față, fără niciun motiv. Năucit, asiaticul a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a replicat: „Ești un invadator”.

