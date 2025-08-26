Ridicarea sechestrului imobiliar

La 19 august 2025, Curtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului instituit de DIICOT asupra proprietăților NORDIS, în urma contestației depuse de Emanuel Poștoacă. Acesta consideră decizia legală și corectă, atât economic, cât și juridic, în interesul creditorilor.

Principalele acuzații vizează înșelăciunea, mulți clienți plătind avansuri pentru apartamente nelivrate. NORDIS Management SRL a intrat în insolvență la 7 octombrie 2024, la cererea creditorilor.

Planul de reorganizare al NORDIS

Administratorul special a depus în octombrie 2024 intenția de reorganizare, care prevede obținerea de fonduri din vânzarea unor active neesențiale pentru reluarea lucrărilor de construcție. Obiectivul este finalizarea etapizată a proiectelor din Mamaia și Brașov.

Planul vizează finalizarea inițială a blocului 1 din Mamaia, cel mai avansat, urmând semnarea a 115 contracte de vânzare. Sumele obținute ar urma să fie folosite pentru finalizarea celorlalte blocuri.

Sechestrul DIICOT a blocat complet posibilitățile de finanțare ale societății. Administratorul special a solicitat în repetate rânduri procurorului de caz ridicarea sechestrului pentru anumite active, însă cererile au fost respinse.

În februarie 2025, societatea a demarat lucrări la blocul 1 din Mamaia, însă acestea au fost sistate în aprilie din lipsă de lichidități, pe fondul refuzului procurorului.

Poziția administratorului special

Poștoacă consideră că acțiunile procurorului DIICOT ar fi condamnat NORDIS la faliment, blocând orice sursă de finanțare. El argumentează că sechestrul nu ar trebui folosit pentru a distruge o societate în dificultate.

Administratorul special solicită DIICOT să nu instituie noi măsuri asigurătorii, subliniind că acestea ar împiedica desfășurarea normală a activității conform Legii insolvenței.

NORDIS și administratorul special neagă orice implicare în sfera politică. Se precizează că societatea nu a plătit sau sponsorizat niciodată persoane sau formațiuni politice.

Dosarul NORDIS

Reamintim că dosarul Nordis reprezintă una dintre cele mai complexe investigații penale din România, derulate sub coordonarea DIICOT, ce vizează un grup infracțional organizat suspectat de delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Peste 2.000 de persoane au fost audiate de la începutul anchetei, dintre care aproximativ 600 sunt părți vătămate, iar dosarul a ajuns la peste 400 de volume de documente.

În ultimele luni, procurorii au efectuat percheziții informatice complexe asupra a peste 230 de dispozitive electronice, iar investigația continuă cu un ritm susținut, conform comunicatelor oficiale ale DIICOT. O parte a dosarului implică persoane și firme ce au înșelat sute de clienți prin vânzarea de apartamente livrate parțial sau deloc, prejudiciul estimat fiind de zeci de milioane de euro.

Cu toate acestea, dosarul a stârnit recent controverse, fostul ministru al justiției Stelian Ion acuzând o prelungire nejustificată a anchetei și o lipsă a fondurilor pentru efectuarea expertizelor necesare. DIICOT a răspuns printr-un comunicat oficial, precizând că ancheta se desfășoară cu celeritate și că acuzațiile sunt nefondate.

