Cum funcționa schema Nordis?

Potrivit anchetatorilor, Nordis vindea fictiv apartamente, doar pe hârtie, înainte ca acestea să fie construite. Clienții achitau sume mari și semnau contracte ori promisiuni de vânzare-cumpărare, având încredere că imobilele vor fi finalizate și predate la termen.

În decursul timpului, au început să apară numeroase situații problematice. Același apartament a fost vândut de mai multe ori, fără ca oamenii să știe, notarii nu au înscris promisiunile de vânzare în cartea funciară, permițând astfel vânzări repetate și termenele de construcție nu au fost respectate. Inițial, dezvoltatorii au invocat întârzieri la materiale, apoi au dat vina pe pandemia COVID-19. Asta deși contractele inițiale impuneau termene clare de livrare. Ulterior finalizării construcțiilor, unii clienți nu și-au primit nici atunci apartamentele, iar alții au fost nevoiți să renunțe la contracte fără a-și recupera banii.

Mărturiile clienților păgubiți cu zeci de mii de euro

Marius Dragu este unul dintre clienții care a decis să învestească într-un proiect Nordis, scrie Antena 3. Bărbatul a plătit 125.000 de euro în anul 2019 pentru două studiouri în Mamaia. Cinci ani mai târziu, el a descoperit că unul dintre ele fusese vândut altcuiva.

„Am verificat cu un expert cadastrist și am aflat că apartamentul meu fusese revândut. Notarul care a semnat actele avea obligația să înregistreze promisiunile de vânzare, dar nu a făcut-o”, a mărturisit Dragu pentru sursa citată.

Marius Dragu a depus plângere penală și speră să își recupereze banii.

Și George Covaciu a avut încredere în proiectul Nordis. El a povestit, pentru aceeași sursă, că a plătit 70.000 de euro pentru un apartament în Mamaia, dar nu a primit niciodată cheile.

„În fiecare lună mergeam la sediul lor să întreb de contractul final. De fiecare dată mă mințeau. Am așteptat un an și jumătate, apoi am renunțat la promisiune. Tot nu mi-au dat banii înapoi, așa că am mers la executor judecătoresc”, explică Covaciu, care nu mai are nicio speranță că își va recupera banii.

„Mă simt înșelat din toate punctele de vedere”, a mai adăugat el.

Lista marilor creditori Nordis, cu peste 1.000 de persoane și firme de renume

Potrivit Profit.ro, Nordis are peste 1.000 de creditori, inclusiv firme cunoscute. Printre acestea se numără companii de renume precum:

CEC Bank

Braiconf

Țiriac Auto

Engie

Digi

La Fântâna

PPC

Fostul fotbalist Florin Gardoș

În total, Nordis are datorii de peste 728 de milioane de lei. O parte din bani ar putea fi recuperați doar dacă firma nu respectă contractele semnate. Din 2019 până în prezent, Nordis a semnat 2.112 contracte, dar 573 de promisiuni de vânzare au fost anulate. În prezent, 694 de apartamente care au fost vândute cu acte finale și 845 de promisiuni de vânzare sunt încă valabile.

Vă reamintim că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți de DIICOT luni, 3 februarie, pentru 24 de ore, în dosarul dezvoltatorului imobiliar Nordis. Acuzațiile includ complicitate la delapidare, spălare de bani și aderare la un grup infracțional organizat.

Cazul Nordis este unul dintre cele mai mari scandaluri imobiliare din România. Oamenii păgubiți speră să își recupereze banii, iar cercetările care sunt în desfășurare urmează să stabilească dacă a fost o greșeală de administrare sau o fraudă premeditată.

