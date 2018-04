Premierul Dăncilă, o nouă gafă de exprimare. Aceasta a declarat, luni seară, la România TV, că Executivul va finaliza toate cele trei stadioane pentru Euro 2020, Dinamo, Rapid şi Giulești. Moderatorul i-a atras atenția că Rapid și Giulești este același lucru, astfel că Viorica Dăncilă s-a corectat și a precizat că cel de-al treilea stadion este cel de la Arcul de Triumf.

Întrebată dacă Guvernul va finaliza până la Campionatul European de Fotbal din 2020 cele trei stadioane, așa cum a promis, Viorica Dăncilă a răspuns: ”Se vor face. Aţi văzut că deja sunt 3 stadioane care deja se fac. Dinamo, Rapid şi…”.

Aceasta s-a gândit câteva secunde și a continuat: ”Giuleştiul. Dinamo, Rapid şi Giuleşti”.



La intervenția moderatorului, care a precizat că Giulești și Rapid sunt același stadion, Viorica Dăncilă a continuat: ”Dinamo, Giuleşti şi Arcul de Triumf, cel de rugby. Se fac cele 3 stadioane”.

Dăncilă a explicat și gafa din ședința de Guvern, când a pronunțat 20-20 în loc de anul 2020.

”Să știți că foarte mulți au spus că au văzut în acest lucru o greșeală. Gândiți-vă că eu sunt de 9 ani la Bruxelles. La Bruxelles există Orizont 20-20, Euro 20-20. Când 9 ani ai vornit așa, este normal ca acest lucru să înceri să îl duci mai departe. De acum încolo voi zice 2020”, a explicat premierul.

Viorica Dăncilă a menționat că nu o deranjează faptul că este numită ”marioneta lui Dragnea”.

”Trebuie să îi las să vorbească. (..) Când îi văd atât de înverșunați, pe lucruri atât de mărunte, îmi dau seama că sunt pe drumul cel bun. Am o datorie, sunt premierul României, trebuie să fiu un om echilibrat și să încerc să ignor aceste lucruri. Mi-am propus ca acest mandat să îl duc la capăt și ceea ce am promis să devină realitate. Mă gândesc la ceea ce am promis și că nu trebuie să dezamăgesc. În momentul în care voi dezamăgi, va fi cea mai mare lovitură pentru mine”, a spus ea.

Viorica Dăncilă a dat asigurări că majorările salariale nu vor aduce România în colapc.

“Salariile în sistemul sanitar au crescut. Faţă de 2016 nu avem salarii care să nu fi crescut. Mai mult, la 1 martie anul acesta, salariile medicilor au crescut cu procente cuprinse între 75% şi 125%. Am văzut că sunt probleme, probleme legate de sporuri, în mare parte, şi de aceea am solicitat o întâlnire cu toţi managerii de spitale, pentru a identifica unde sunt problemele, de ce natură sunt aceste probleme, dacă avem soluţii pentru aceste probleme. (…) Una dintre măsurile care ar putea detensiona situaţia cu spitalele e cea referitoare la plata suplimentară pentru activitatea de gardă, care să fie scoasă din anvelopa de 30% sporuri”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a menționat că aceste creşteri pentru personalul medical au fost făcute în special pentru ca medicii să nu mai plece din ţară.

Întrebată dacă aceste creşteri nu riscă să ducă economia ţării la colaps, premierul a răspuns: “Nu. Am subliniat acest lucru. Am subliniat de fiecare dată că tot ce am făcut până acum este sustenabil”, a spus premierul.

Ce gafe a mai făcut premierul Dăncilă de la preluarea mandatului, în urmă cu trei luni

Recent, premierul a făcut o gafă, în plenul Camerei Deputaților, în timp ce citea discursul privind modul în care Guvernul a cheltuit banii românilor.

”Adversarii PSD au pus la bătaie un discurs alarmist pentru a contesta acest program, care vă spun foarte sincer, nu a făcut bine României”, a transmis aceasta celor din Opoziție, dar sensul propoziției arată că aceasta a criticat chiar programul de guvernare PSD-ALDE.

Tot într-o emisiune la România TV, aceasta a declarat că pensia minimă va crește de la 5.200 la 6.400, începând cu 1 iulie anul acesta. Aceasta a făcut o eroare, pensia minimă urmând să crească de fapt de la 540 de lei la 640 de lei.

Într-o altă ședință de Guvern, Viorica Dăncilă a fost pusă în încurcătură, din nou: A pronunțat de șase ori cuvântul „imunoglobină” în loc de „imunoglobulină”, în timp ce se referea la criza din sistemul de sănătătate, legată de lipsa imunoglobulinei și care a dus la declanșarea Mecanismului European de Protecție civilă.

La începutul mandatului, Dăncilă i-a caracterizat pe eurodeputații din Opoziție ”autiști”, provocând critici dure din partea asociațiilor non-guvernamentale care se ocupă de copiii cu astfel de probleme.

Iar după întâlnirea cu premierul italian Paolo Gentiloni, premierul a declarat că România și Italia sunt parteneri…privelegiați.