E nouă dimineața în Budapesta. Tramvaiul galben trece prin fiecare stație cu aceeași punctualitate aproape militară care a făcut celebră capitala Ungariei.

Dunărea curge liniștită, ambarcațiunile se pregătesc să plece în croaziere cu străini, turiștii fotografiază Parlamentul, iar proprietarii teraselor își ridică obloanele. La prima vedere, nimic nu pare schimbat.

Și totuși, în Budapesta se vorbește despre politică altfel.

„Înainte, oamenii evitau subiectul despre politică sau ajungeau imediat la ceartă”, spune Agnes, proprietara unei mici cafenele de lângă hotel.

„Acum discută, se contrazic, dar parcă există din nou sentimentul că lucrurile se pot schimba. În bine!”.

Imagine din Budapesta, iunie 2026. Foto: LibertateaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Pensionarul, ziarul și Guvernul Peter Magyar

Schimbarea a venit odată cu victoria lui Peter Magyar, omul care a reușit ceea ce părea imposibil timp de aproape două decenii: să învingă sistemul construit în jurul lui Viktor Orban.

Pe străzile Budapestei însă, schimbările nu arată niciodată spectaculos. Oamenii spun că aerul este același, iar chinul de zi cu zi nu s-a schimbat deloc. Ba, mai mult, prețurile au crescut la unele produse.

Un pensionar scoate câțiva forinți din buzunar ca să-și cumpere ziarul. Nu înțelege o boabă de engleză, mormăie câteva cuvinte în maghiară și răsfoiește hârtia proaspăt ieșită din tipar.

Și-a luat o cafea de la magazinul de lângă piața centrală și așteaptă. În timp ce zeci de localnici își numără banii și se uită la prețurile mari din galantare.

Budapesta, două luni de când Viktor Orban a plecat de la putere. Cum arată viața în capitala Ungariei cu Peter Magyar premier: „Lucrurile se pot schimba”

Nu prea înțelege nici când este întrebat despre noul guvern și despre surpriza Peter Magyar. Dar, la fel ca la București sau în orice alt oraș din România, intervine un tânăr care ne dă o mână de ajutor.

„Spune că nu-l mai interesează cine este premier. El vrea doar mai mulți bani…”.

Aceeași replică apare obsesiv aproape peste tot în lume. Fie că suntem la Budapesta sau la București, pensionarii știu că este deranj mare în propriile buzunare: inflație, pensii mici, prețuri mari la alimente.

Tinerii speră la o schimbare: „Nu înseamnă că problemele au dispărut”

În schimb, tinerii cred că Ungaria poate avea un viitor mai bun. Și asta pentru că relațiile tensionate pe care Orban le avea cu Bruxelles-ul ar putea intra pe un drum nou, care să le dea speranță.

Acest lucru ar putea duce la deblocarea unor fonduri europene înghețate în ultimii ani din cauza disputelor.

Ce e clar? Că venirea lui Magyar a adus o linie mult mai proeuropeană. În plus, asta a promis și el încă de la instalare: că Ungaria va fi un partener mai previzibil în Uniunea Europeană.

Mai ales că, sub Orban, Ungaria avea una dintre cele mai apropiate relații cu Rusia dintre statele membre ale UE.

Budapesta, două luni de când Viktor Orban a plecat de la putere. Cum arată viața în capitala Ungariei cu Peter Magyar premier: „Lucrurile se pot schimba”

„Sentimentul este că țara s-a redeschis”, spune un bărbat de 32 de ani pe care îl întâlnim în apropierea Parlamentului. „Nu înseamnă că problemele au dispărut”, mai spune.

Prietenul său intervine: „Dar parcă există impresia că nu mai suntem într-un conflict permanent cu toată lumea. Iar asta ne va ajuta. Putem să sperăm”.

În jurul lor sunt sute de turiști care vizitează Budapesta pentru istoria sa, pentru clădirile fabuloase și pentru sutele de fotografii pe care le pot posta pe rețelele de socializare.

Iar până acum, schimbarea cea mai vizibilă nu este una economică, ci una diplomatică, ce scoate Ungaria dintr-o anumită izolare.

„Adevăratul impact al guvernării lui Magyar va putea fi evaluat abia peste câțiva ani”, mai spune studentul maghiar.

Budapesta, două luni de când Viktor Orban a plecat de la putere. Cum arată viața în capitala Ungariei cu Peter Magyar premier: „Lucrurile se pot schimba”

Chiar dacă oamenii străzi își fac de cap la orice colț de stradă, coșurile de gunoi sunt pline, iar cei mai săraci adună sticle goale pentru 50 de forinți.

În schimb, în două zile de Budapesta, poliția aproape era inexistentă. Dar chiar și așa, niciun scandal, nicio bătaie, nicio intervenție în forță. Orașul își vede de drum, de haosul zilnic și miile de turiști care aterizează din oră în oră în capitala Ungariei.

Comercianții pornesc de la prețuri mari, apoi negociază

Și chiar dacă guvernarea s-a schimbat, în celebra piață a orașului, de exemplu, prețurile sunt mai mari decât în anii trecuți.

Același lucru se întâmplă și în piețele din România, unde vânzătorii se plâng de accize, de prețul carburanților, de costul forței de muncă și de multe altele.

Reuters vorbea de curând despre deblocarea a peste 16 miliarde de euro din fondurile Uniunii Europene pentru Ungaria. De asemenea, agenția nota programul anunțat de reducere a TVA-ului pentru produsele esențiale.

„Dacă vor fi implementate efectiv, aceste măsuri ar putea reduce anumite costuri pentru consumatori. Deocamdată sunt mai degrabă promisiuni și proiecte decât rezultate măsurabile”, scriau jurnaliștii în analiza lor.

Budapesta, două luni de când Viktor Orban a plecat de la putere. Cum arată viața în capitala Ungariei cu Peter Magyar premier: „Lucrurile se pot schimba”

Iar datele sunt clare. Ultimii trei ani ai guvernării Orban au coincis cu una dintre cele mai ridicate rate ale inflației alimentare din Uniunea Europeană, iar oamenii din piețe simt acest lucru.

Este și motivul pentru care produsele care pot deveni ușor suveniruri pentru turiști au prețuri diferite de la un comerciant la altul. Comercianții pornesc de la prețuri mari, pentru ca apoi să negocieze fiecare forint sau euro.

Aceasta pare să fie adevărata stare de spirit a țării: nu euforia, ci așteptarea. Așteptarea unui trai mai bun, a unui viitor mai stabil pentru copii și a unei bătrâneți liniștite pentru cei cu pensii mici.

Budapesta, două luni de când Viktor Orban a plecat de la putere. Cum arată viața în capitala Ungariei cu Peter Magyar premier: „Lucrurile se pot schimba”

Budapesta nu trăiește nicio schimbare majoră rapidă, ci o perioadă de observație, o tranziție în care oamenii privesc, compară și așteaptă rezultate.

Bucureștiul nu există în comparație cu Budapesta…

Singurii care par să fie într-o altă lume sunt miile de turiști străini care vin săptămână de săptămână în Budapesta.

Potrivit datelor prezentate de agențiile de turism și de industria hotelieră din Ungaria, peste 8,1 milioane de turiști au vizitat Budapesta în 2025.

Numărul a fost cu aproximativ 13% mai mare decât în 2024. Iar planurile pentru 2026 sunt ambițioase, mai ales că, în Ungaria, sosirile turistice din primul trimestru au fost cu aproximativ 3% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Acest lucru arată cât de dominantă este capitala în economia turistică a Ungariei. În multe privințe, Budapesta este pentru Ungaria ceea ce este Praga pentru Cehia sau Parisul pentru Franța. Principalul magnet turistic al țării.

Mai ales că, seara, pe malul Dunării, luminile Parlamentului devin adevărate „ținte” pentru pasionații de fotografie. Care așteaptă de fiecare dată și un apus spectaculos.

Budapesta, două luni de când Viktor Orban a plecat de la putere. Cum arată viața în capitala Ungariei cu Peter Magyar premier: „Lucrurile se pot schimba”

Vapoarele turistice trec încet, iar terasele sunt pline. Orașul nu și-a schimbat fața sau viața de zi cu zi. Dar și-a schimbat guvernarea.

Iar dacă Budapesta a avut peste 8,1 milioane de turiști în 2025, Bucureștiul a primit puțin peste două milioane. Este și aceasta o temă de reflecție pentru politicienii noștri.

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