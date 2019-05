Întâlnirea dintre președinte și premier a avut loc înainte de ședința de Guvern programată azi la ora 13.00.

Ulterior, Administrația Prezidențială a confirmat întâlnirea dintre președinte și primul-ministru. ”Cei doi au discutat despre rezultatele referendumului si situatia guvernarii, discutiile fiind necesare in urma schimbarilor atat de profunde care s-au produs in ultimele zile in urma scrutinului din 26 mai”, a transmis Administrația Prezidențială

Viorica Dăncilă a mers la Cotroceni după ce președintele României, Klaus Iohannis, a solicitat, miercuri, demiterea imnediată a miniștrilor Carmen Dan și Teodor Meleșcanu, șeful statului considerându-i pe ocupanții portofoliilor Internelor și Afacerilor Externe ca principali vinovați pentru modul defectuos de organizare a alegerilor.

Potrivit unor surse politice, președintele nu îl va accepta pe Titus Corlățean în Guvern. Motivul ar fi legat de mandatul acestuia din 2014, de problemele legate de alegerile prezidențiale din acel an, respectiv modul defectuos în care au fost organizat scrutinul în diaspora. Titus Corlățean a fost propus de premierul Viorica Dăncilă pentru postul de vicepremier pe relații europene, deținut anterior de Ana Birchall, iar aceasta ar urma să ocupe portofoliul de la Justiție, dacă președintele va accepta propunerea.

