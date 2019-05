UPDATE 16.06: ”Nu este normal ca in 2019 sa avem detinuti politici!”, a afirmat Ilan Laufer, fost ministru delegat Mediul de Afaceri și Comerț.

UPDATE 16.00: ”Cred că am greșit foarte mult pe partea de comunicare și am acceptat demonizarea lui, de identificare a lui ca fiind un monstru al răului. Am primit o lecție foarte dură (…) Este o zi care trebuie să rămână în memoria noastră, a tuturor. Trebuie să nu ne lăsăm colegii singuri la greu”, a declarat Daniel Florea, primarul sectorului 5.

UPDATE 15.47: Marian Oprișan a ajuns la sediul PSD. ”Este un moment trist pentru PSD că s-a întâmplat așa ceva. Nici nu se pune problema să comentez decizia ICCJ. PSD își urmează calea, o nouă cale. Tranziția va fi ușoară din punct de vedere statutar pentru că doamna Dăncilă este președinte executiv (…) PSD trebuie să continue idealul social-democrat pentru că a făcut multe lucruri bune”, a declarat Oprișan referindu-se la condamnarea lui Liviu Dragnea și situația partidului.

UPDATE 15.19: Viorica Dăncilă a ajuns la sediul PSD, dar nu a făcut declarații presei. Concomitent, au sosit mnistrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Rodica Nassar.

Desemnarea Vioricăi Dăncilă ca președinte interimar survine în condițiile în care aceasta este președinte executiv al partidului, poziția numărul 2 în ierarhia PSD.

Totuși, decizia trebui validată de către Comitetul Executiv care va fi convocat, cel mai probabil, pentru ziua de marți.

Liderii PSD deja prezenți în București au început să se adune la sediul partidului din strada Ion Ionescu de la Brad pentru a discuta situația creată de rezultatul alegerilor de duminică și de condamnarea lui Dragnea. Printre cei care au ajuns se află ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, Codrin Ștefănescu, ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, ministrul Turismului, Bogdan Trif, ministrul Economiei, Niculae Bădălău și președintele PSD Neamț, Ionel Arsene.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani și jumătate de închisoare cu executare, pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. ICCJ a mentinut decizia luată la judecata pe fond.

