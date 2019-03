O femeie din comuna Lapoș a susținut că fiica ei a trasă de păr și pălmuită de preotul Gabriel Bușaga, în timpul orei de religie. În momentul în care a cerut explicații pentru acest comportament, mamei i s-a spus că fetița ei l-ar fi înjurat pe părinte care ar fi bătut-o. În schimb, ceilalți copii, care învață în aceeași clasă, spun că fata nu a avut o astfel de reacție.

Potrivit Ziarul Incomod, mama a cerut explicații directorului școlii care i-a promis că va lua măsuri. Fetița a fost prezentă joi, din nou, la ora de religie, iar părintele Bușaga e acuzat că a pus-o să stea toată ora în picioare până când i s-a făcut rău.

Femeia nu a depus plângere la Poliție deoarece spune că îi este frică de preotul satului.

Directorul școlii din Lapoș a declarat că nu știe exact ce s-a întâmplat, însă nu crede că părintele a bătut-o pe fată.

„A fost o discuție pe care a avut-o la ora de religie, dar nu a fost agresată. Preotul este o persoană mai… vorbește ca la biserică, mai tare, e și profesor de religie, dar nu s-a întâmplat nimic deosebit. A ridicat puțin tonul. E o chestie care se utilizează în activitatea didactică, când cineva nu e atent, ridici tonul. Eu n-am văzut așa ceva, nici părintele (n.r. preotul) nu susține așa ceva, copiii mai spun și lucruri trăznite atunci când eu știu, nu știu, eu o să stau de vorbă cu preotul, am mai stat o dată”, a precizat Gheorghe Dragu, directorului școlii din Lapoș, conform sursei citate.

Localnicii spun că nu este prima oară când preotul Bușaga are un astfel de comportament și că de-a lungul timpului a fost reclamat de mai multe ori la Protoieria Urlați.

În schimb, primarul comunei Lapoș, Dumitru Ţîrlea, a fost înștiințat de părinții fetei și că incidentul urmează să fie cercetat de Poliție.

Edilul mai spune că a mai avut sesizări din partea localnicilor referitoare la comportamentul preotului.

„Am întrebat oamenii dacă cunosc astfel de probleme şi au zis că au auzit de astfel de întâmplări. Eu din 2012 îl cunosc. Am tot primit sesizări din partea cetăţenilor, şi a copiilor, am căutat să-i atrag atenţia. Se văitau că îi bruschează. Este un om cu care nu se poate discuta şi are probleme grave de comportament. Este o ruşine pentru localitatea noastră”, a mai spus primarul din Lapoş.