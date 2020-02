De Mihai Niculescu,

Schiorii în sutană au atras toate privirile la concursul organizat în Polonia, pe versanţii Munţilor Tatra.

Damian Kopek, unul dintre organizatorii competiţiei dedicate papei Ioan Paul al II-lea, a declarat în 2013 că evenimentul este o ocazie prin care preoţii le pot arăta oamenilor cum să se bucure de timpul liber şi să concureze cinstit. „Putem oferi un exemplu despre ce înseamnă distracţia cinstită, fără alcool, în comuniune cu natura”, a explicat el, potrivit Mediafax.

Polish priests hit the slopes for a friendly competition in Wisla, Poland, inspired by the late Pope John Paull II pic.twitter.com/zXHBwPL0p5

— Reuters (@Reuters) February 17, 2020