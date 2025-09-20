Trump: „Opriți vânzarea de fentanil și droguri în America”

„La ordinele mele, secretarul pentru Război a dispus un atac cinetic letal asupra unei ambarcațiuni afiliate unei organizații teroriste desemnate, implicată în narcotrafic, în zona de responsabilitate a Comandamentului Sudic al SUA”, a scris Trump pe Truth Social.

El a adăugat că informațiile serviciilor de informații confirmau că nava transporta droguri ilegale și că se deplasa pe o rută cunoscută pentru narcotrafic, cu scopul de „a otrăvi americanii”.

„Atacul a ucis trei narcoteroriști de sex masculin aflați la bordul navei, care se afla în apele internaționale. Nicio forță americană nu a fost rănită în acest atac. OPRIȚI vânzarea de fentanil, narcotice și droguri ilegale în America și comiterea de acte de violență și terorism împotriva americanilor!!!”, a scris Trump în postarea însoțită de un videoclip care arată momentul în care ambarcațiunea a fost lovită și cuprinsă de flăcări.

Atac în apele internaționale, fără victime în rândul americanilor

Potrivit Fox News, atacul a fost executat în apele internaționale, în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM, iar armata americană nu a înregistrat pierderi.

Este al treilea atac de acest fel anunțat de administrația Trump în ultimele luni. Liderul american a transformat lupta împotriva cartelurilor de droguri și a grupurilor numite de el „narcoteroriste” într-o prioritate a mandatului său.

Al doilea atac asupra cartelurilor venezuelene

Anunțul de vineri vine la doar câteva zile după ce Trump a confirmat că armata SUA a lovit pentru a doua oară o ambarcațiune a cartelurilor venezuelene.

„În această dimineață, la ordinele mele, forțele militare americane au executat un al doilea atac cinetic împotriva unor carteluri de droguri extrem de violente și a narcoteroriștilor din zona de responsabilitate a SOUTHCOM”, a scris Trump luni pe Truth Social.

Luna aceasta, o altă operațiune militară americană a distrus o barcă de droguri în sudul Mării Caraibelor, lăsând aproape o duzină de presupuși narcoteroriști din gruparea Tren de Aragua morți.

Reacţia Venezuelei: Maduro vorbește de “agresiune”

The Independent scria joi, 18 septembrie, că guvernul venezuelean a lansat manevre militare mari în Caraibe, ca o reacţie la atacurile americane asupra ambarcaţiunilor suspectate de trafic de droguri. Această operaţiune militară include participarea navelor, aeronavelor și unităților navale mici pentru apărarea coastei și răspuns la “vocea amenințătoare” a SUA.

La începutul lunii septembrie, președintele Nicolás Maduro afirma că Venezuela se confruntă cu cea mai mare avertizare din ultimii 100 de ani.

„Niciodată nu s-a mai văzut o asemenea situație… sunt opt nave de război, cu 1.200 de rachete și un submarin nuclear care vizează Venezuela. Este o amenințare extravagantă, injustificabilă, imorală și absolut criminală.”, a declarat Maduro, potrivit Reuters.

Mai mult, el a averizat că „dacă Venezuela va fi agresată, ne vom declara în luptă armată și Republică înarmată” și a chemat populația să se prezinte la cazărmi pentru exerciții militare și instruire în folosirea armelor.



Grupuri desemnate organizații teroriste

În februarie, administrația Trump a decis să desemneze mai multe grupuri de crimă organizată drept organizații teroriste străine. Printre acestea se numără cartelul venezuelean Tren de Aragua, cartelul mexican Sinaloa și alte organizații implicate în traficul internațional de droguri.

Senatorul republican Marco Rubio a declarat că SUA nu vor mai „sta deoparte” în fața acestor grupuri și a promis că vor urma și alte lovituri împotriva cartelurilor sud-americane.

