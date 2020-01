De Mihai Niculescu,

”Aș introduce o formă de educație sexuală în școală, pentru că am solicitat de la Institutul Național de Statistică niște date și noi în anul 2018 am avut 18.000 de copii născuți de minore. Ceea ce înseamnă aproape 10% din copiii născuți în România în anul 2018 (188.000 de copii născuți în 2018, potrivit Institutului Național de Statistică – n.r.). Am avut 674 de mame care au născut sub 15 ani. Și avem o mamă care are șase copii până la 18 ani” a spus Csaba Asztalos. Declarațiile au fost făcute de președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba Asztalos, miercuri seara la Realitatea TV, potrivit Edupedu.

Președintele CNCD a vorbit despre educația sexuală în școli după ce instituția l-a amendat pe primarul din Târgu Mureș cu 10.000 de lei pentru „discurs incitator la ură”.

Primarul Dorin Florea a spus că statul trebuie să decidă care cetățeni au voie să facă copii, iar aceștia ar trebui educați instituțional dacă părinții nu au grijă de ei, întrucât mulți membri ai comunității rrome fac copii doar pentru a le încasa alocațiile.

În acest sens, Asztalos Csaba a mai precizat că „nu este un element etnic aici, am o problemă de educație. Și dacă alții sunt pudici, haide să nu numim educație sexuală, să realizăm o educație în care să explicăm consecințele faptelor omului”.

Președintele consiliului anti-discriminare a amintit că, în trecut, „în momentul în care am discutat despre introducerea educației sexuale în școli, au ieșit reprezentanți ai cultelor religioase și au spus că nu trebuie să introducem Kamasutra în curricula școlară. Eu cred că este important să ascultăm și cultele religioase pentru că au un rol în societate, dar eu știu un lucru: nu avem educație potrivită și avem aceste date statistice. Suntem printre primele trei state în Europa cu cel mai mare număr de mame minore ”.

Sursa foto: Hepta

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX | Istoricul Marius Diaconescu: „Ar trebui să renunțăm la sintagma Mica Unire. Unirea din 1859 a fost mare prin consecințele sale”

Răspuns incredibil al Spitalului Municipal Timișoara în cazul doctoriței care a fentat rezidențiatul: informația nu e de interes public!

Mărturiile unui specialist în educație: există școli în România în care copiii cer să fie bătuți ca să poată citi mai repede!

GSP.RO Serena Williamns, devastată după eliminarea de la AO: „O atitudine neprofesionistă!”

HOROSCOP Horoscop 24 ianuarie 2020. Racii caută siguranță, dar nu de asta au nevoie