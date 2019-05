Președintele Klaus Iohannis îl va respinge pe Titus Corlățean pentru funcția de vicepremier (surse)

Titus Corlățean a fost propus de premierul Viorica Dăncilă pentru postul de vicepremier pe relații europene, deținut anterior de Ana Birchall, iar aceasta ar urma să ocupe portofoliul de la Justiție, dacă președintele va accepta propunerea.

Corlățean era ministru în 2014, când a fost acuzat de organizarea defectuoasă a votului din străinătate. Ministerul Afacerilor Externe a fost acuzat că a deschis prea puțin secții de vot.

Totodată, în ciuda cererilor venite de la opoziție și de la românii din diaspora privind creșterea numărului de secții de votare, Titus Corlățean a refuzat.

Ulterior, în urma presiunilor care păreau să afecteze șansele lui Victor Ponta în turul 2 al alegerilor prezidențiale, Titus Corlățean a demisionat.

„L-am informat pe primul ministru că am decis să-mi depun mandatul de ministru de Externe. Am obligaţia să asigur, împreună cu echipa Ministerului Afacerilor Externe, respectarea legalităţii, dar şi prezervarea imaginii şi prestigiului instituţiei MAE. Am decis să-mi depun mandatul. Nu pot să accept şi nu accept să încalc legea şi legalitatea, nu pot accepta ca instituţia MAE să fie forţată să încalce legea şi legalitatea pe considerente de interese politice şi electorale ale domnilor Băsescu şi Iohannis. Nu pot accepta să ofer motive de contestare a rezultatelor alegerilor prezidenţiale din turul II pe considerente de nelegalitate a înfiinţării de noi secţii de votare în străinătate. În consecinţă, pentru că doresc să respect legea, am decis să-mi depun mandatul de ministru al Afacerilor Externe al României”, spunea, atunci, Titus Corlățean.

La șefia MAE, acesta a fost urmat de Teodor Meleșcanu, care nu a impus nicio schimbare majoră în organizarea, în străinătate, a votului în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Cozile din diaspora s-au repetat, şi la alegerile europarlamentare şi la referendumul din 26 mai.

Președintele României, Klaus Iohannis, a solicitat, miercuri, demiterea imnediată a miniștrilor Carmen Dan și Teodor Meleșcanu, șeful statului considerându-i pe ocupanții portofoliilor Internelor și Afacerilor Externe ca principali vinovați pentru modul defectuos de organizare a alegerilor.

Totodată, Iohannis a anunțat înființarea unei comisii în cadrul Administrației Prezidențiale care să vină cu soluții privind remedierea problemelor din legislația electorală.

