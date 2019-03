Preşedintele Klaus Iohannis: „Sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai, la alegerile europarlamentare”

Şeful statului a fost întrebat dacă va convoca referendumul pe justiţie, la alegerile europarlamentare din luna mai.

„S-a vorbit mult despre referendum, şi am spus în mai multe rânduri că lucrurile trebuie evaluate din foarte multe puncte de vedere. Dorinţa este una, putinţa este alta. Nu am vrut să convocăm un referendum să ne află în treabă şi să nu treacă, pentru că nu participă lumea sau nu este interes. Discuţia a revenit şi nu a revenit întâmplător, pe referendum. Am primit, acum nu multe săptămâni, o lege spre promulgare, care clarifica aspecte legate de alegeri, prin care pesediştii spuneau că o dată cu europarlamentarele nu se poate organiza nimic altceva. Mi s-a părut suspect, şi am atacat la CCR, şi mi-a dat dreptate, acea prevedere e neconstituţională. Şi, ca atare, am început să analizez, cu echipa mea de la Cotroceni, cum ar fi dacă aş convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare”, a spus Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis: „Îmi doresc ca naţiunea să spună clar dacă vrea să tolereze în continuare corupţia sau dacă trebuie să tragem linie şi să spunem: Până aici!”

El a precizat că, la început, au fost puţin entuziaşti.

„Doar şi vreo doi trei, dar am reuşit să conving şi alţii. Lucrăm intens la asta, analizăm datele, variantele, partea legală. Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai, când avem alegerile europarlamentare. Aproape. Lăsaţi-mi o majă pentru o analiză, o discuţie aprofundată, pentru că nu vreau un referendum pentru ceva anume. Vreau să am parteneri nu numai partidele, probabil din opoziţie, ci şi societatea civilă, românii care vor să dea un semnal clar şi pentru asta, vreau să vă spun că de o săptămână lucrăm foarte foarte intens”, a spus şeful statului.

El a mai spus că un referendum nu poate produce o lege, dar poate să exprime atitudinea naţiei.

„Îmi doresc ca naţiunea să spună clar dacă vrea să tolereze în continuare corupţia sau dacă trebuie să tragem linie şi să spunem: Până aici!, şi să reparăm ceea ce s-a stricat, pentru că s-a stricat mult”, a mai spus şeful statului.

Klaus Iohannis a vorbit despre „dictatura majorităţii”.

„Nu poţi să spui: „Eu fac ce vreau, pentru că am câştigat alegerile, ci să spui, eu fac ce pot. Şi asta nu am auzit de la pesedişti. Aş spune că avem de-a face cu pervertirea statului şi a regulilor democratice. Asta, într-adevăr, este foarte grav”, a mai spus Klaus Iohannis.

Citeşte şi: Cum a recuperat DIICOT inventarul Tezaurului României de la Moscova, după ce a aflat că dosarul este negociat cu oameni de afaceri ruși!

Citește mai multe despre Klaus Iohannis pe Libertatea.