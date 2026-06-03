Noua țintă plasează Microsoft pe aceeași cale cu rivalul IBM care luna trecută a declarat că intenționează să cheltuiască 10 miliarde de dolari pe mașini cuantice de calcul.

Microsoft nu a dat anterior un an-țintă pentru noul cip, spunând doar că va fi o chestiune de ani, nu de decenii.

Concurență mare

În cursă se mai află și Google, Amazon și mai multe inițiative chineze de a dezvolta sisteme cuantice care ar putea rezolva probleme din medicină, chimie și securitate cibernetică ce ar dura mii de ani pentru computerele convenționale.

Cipul Microsoft este numit Majorana 2, o continuare a primului său cip Majorana de anul trecut.

Cea mai mare schimbare față de predecesorul său este că utilizează un set complet nou de materiale.

În timp ce Google, IBM și alte companii produc cipuri cuantice cu fire supraconductoare din aluminiu, cele ale Microsoft vor fi fabricate din plumb.

AI-ul crește performanța

Microsoft a făcut această schimbare cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială pe care le-a dezvoltat pentru a fi utilizate în știința materialelor, iar rezultatul a fost o îmbunătățire de 1.000 de ori a unor aspecte ale performanței.

Abordarea Microsoft în ceea ce privește calculul cuantic se bazează pe particule cunoscute sub numele de Majoranas, a căror existență nu fusese dovedită până când Microsoft a afirmat că le-a observat.

Critici masive din partea fizicienilor

Afirmațiile Microsoft au declanșat o serie de critici în rândul fizicienilor, care susțin că Microsoft nu a publicat suficiente date pentru a-și verifica afirmațiile.

Revista Science a avertizat anul trecut cititorii că investighează datele utilizate într-un studiu anterior al Microsoft din 2020, iar unii critici ai lucrărilor anterioare ale Microsoft spun că problemele legate de datele și protocoalele sale există în continuare în cercetarea publicată marți.

„Microsoft poate folosi cât plumb dorește – acest lucru nu o va proteja de principiul științific de bază conform căruia rezultatele trebuie să fie reproductibile”, a declarat Henry Legg, lector de fizică cuantică la Universitatea St. Andrews din Scoția.

Conducerea Microsoft a declarat că secretele comerciale împiedică compania să-și publice toate datele, dar că acestea au fost împărtășite pe larg în cadrul discuțiilor confidențiale cu Agenția pentru Proiecte de Cercetare Avansată a Apărării (DARPA) din SUA.

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