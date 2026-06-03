Dacia nu mai este doar marca mașinilor ieftine

Dacia a fost mult timp judecată aproape exclusiv prin preț. Loganul era „mașina ieftină”, Sandero era „cea mai accesibilă mașină”, iar Duster era SUV-ul cumpărat pentru că oferea mult la bani puțini.

Însă noua generație de modele a schimbat imaginea mărcii. Duster 3, Bigster, noul limbaj vizual al gamei și conceptul Hipster au arătat că Dacia nu mai vrea doar să fie rațională, ci și recognoscibilă. Nu premium, nu luxoasă, nu ostentativă, ci robustă, simplă și ușor de identificat.

Această direcție a fost remarcată și la Car Design Award 2026, unde Dacia a terminat pe locul al treilea, la egalitate cu BMW, în categoria „Brand Design Language”. Premiul principal al categoriei a mers la Jeep, iar Genesis a fost pe locul al doilea.

Ce este Car Design Award

Car Design Award este unul dintre cele mai respectate premii dedicate designului auto. A fost creat în 1984 de revista italiană Auto&Design și este acordat de un juriu format din jurnaliști auto și de design din publicații internaționale importante.

Ediția din 2026 a avut loc la Milano, la ADI Design Museum, în timpul Milano Design Week. Competiția are trei categorii principale: Concept Cars, Production Cars și Brand Design Language. Ultima categorie premiază marca al cărei limbaj de design este cel mai coerent și puternic la nivel de gamă, nu doar un model izolat.

La categoria mașini de serie, premiul a mers la Renault Twingo E-Tech Electric, urmat de BMW iX3 și Ferrari 849 Testarossa. La concepte, Audi Concept C a câștigat, urmat de Genesis Magma GT și Citroën ELO.

De ce contează Duster în povestea asta

Dacia nu a câștigat premiul punctual cu Duster, dar Duster este probabil cel mai important model în transformarea imaginii mărcii.

Noua generație Duster a dus designul Dacia într-o zonă mult mai clară: aripi late, proporții mai robuste, elemente simple, protecții de caroserie mai bine integrate și o imagine de SUV adevărat, nu doar crossover de buget. Este genul de mașină care arată mai scump decât este, fără să încerce să copieze zona premium.

Aici, Dacia a reușit ceva important. A păstrat ideea de mașină accesibilă, dar i-a dat un design suficient de puternic încât să nu mai pară doar „alegerea ieftină”. Duster a devenit o mașină dorită și pentru cum arată, nu doar pentru cât costă.

Hipster a fost și el finalist

Dacia a avut vizibilitate și la categoria conceptelor. Dacia Hipster a fost inclusă în lista celor 10 finaliști la Concept Cars, alături de proiecte precum Audi Concept C, Citroën ELO, Genesis Magma GT, Lexus LS Coupé sau Volkswagen ID.Every1.

Hipster este relevant pentru că duce filozofia Dacia la extrem: mașină mică, simplă, urbană, gândită pentru costuri reduse și eficiență, într-o piață în care mașinile noi au devenit tot mai scumpe. Chiar dacă nu a câștigat categoria, nominalizarea arată că ideea de design simplu și pragmatic poate fi interesantă și pentru juriile internaționale, nu doar pentru clienții care caută un preț bun.

Dacia a găsit o identitate proprie

Premiul este important pentru că Dacia nu concurează cu BMW, Genesis sau Jeep prin lux, materiale scumpe sau tehnologii spectaculoase. Concurează prin claritate.

Noua identitate vizuală a mărcii este ușor de recunoscut: logoul DC, semnătura luminoasă în Y, formele mai robuste, protecțiile de caroserie, culorile inspirate din natură și ideea de mașină gândită pentru utilizare reală, nu pentru efect de showroom.

Asta face ca Dacia să fie într-o poziție interesantă. Nu încearcă să fie Mercedes. Nu încearcă să fie BMW. Nu încearcă să fie Tesla. Încearcă să fie Dacia, dar o Dacia mult mai bine desenată decât acum 10 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE